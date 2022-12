Percy Medina consideró al sistema electoral peruano como uno de los más seguros en el conteo de votos. | Fuente: Andina

Percy Medina, jefe de Idea Internacional en el Perú, afirmó que nuestro país tiene uno de los sistemas de conteo de votos más seguros de los países democráticos, e hizo un llamado a ir a votar a los comicios de segunda vuelta presidencial del domingo 6 de junio con la confianza de que se respetarán los votos de los ciudadanos, y a no creer en noticias falsas que se difunden sobre las entidades electorales y sus autoridades.

En diálogo con la Rotativa del Aire de RPP Noticias, el especialista en procesos electorales, criticó que en medio de una campaña "muy polarizada" también se haya apelado al "uso de las fake news y la desinformación" para generar desconfianza en el sistema electoral y atacar a sus funcionarios, en muchos casos "con teorías sin ningún sustento".

"Por ejemplo que se ha pedido a los miembros de mesa firmar actas en blanco, o que las mesas de transeúntes han sido eliminadas, cuando no hay mesas de transeúntes desde los años 80, o que se han impreso 40 millones de cedulas", citó como ejemplo de falsas noticias.

Este domingo 6 de junio, más de 25 millones de peruanos irán a votar para decidir en segunda vuelta entre Pedro Castillo de Perú Libre y Keiko Fujimori de Fuerza Popular para la presidencia del Perú.

Sistema de conteo de votos seguro

Percy Medina también mencionó fake news sobre el comportamiento de autoridades como el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, por supuestamente tener la intención de cambiar el sentido los votos debido a que tendría "una determinada ascendencia política".

"Todo es eso absurdo, porque quien cuenta los votos es la ONPE. Hay todo un sistema de mucha seguridad. Nuestro país tiene un sistema de conteo de votos bastante más seguro que muchos países europeos, de democracias avanzadas, justamente porque ha habido mucha desconfianza en el pasado", comentó.

Percy Medina sostuvo que parte de la seguridad del sistema de conteo de votos peruano se debe a que las actas electorales se digitan dos veces "con una asignación de digitadores aleatoria en 105 centros de cómputo".

El jefe de Idea dijo, además, que es "casi imposible" que tres miembros de mesa elegidos por sorteo y que no se conocen " se pongan de acuerdo para cambiar un resultado". Agregó que los partidos tienen personeros en casi todas las mesas para controlar el conteo de votos y que las actas luego son publicadas en la página web de la ONPE, las que luego pueden ser revisadas y comparadas por los partidos.

"La cantidad de mecanismos permiten asegurar que no es fácil hacer un fraude. A lo que hay llamar más bien es a la tranquilidad, la confianza en que esta polarización que hemos tenido en campaña no nos quite el sueño hasta el día domingo, y vayamos a votar con tranquilidad", manifestó.

Llamado a candidatos

Percy Medina también pidió tener cuidado con asumir los resultados de las elecciones a partir del acostumbrado flash electoral de boca de urna y aconsejó esperar los primeros resultados del conteo rápido.

En ese sentido, hizo un llamado a los candidatos a reconocer los resultados oficiales y llamar a sus partidarios a respetar al que resulte ganador de los comicios y permitir la gobernabilidad que necesita el país.

