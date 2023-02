El candidato presidencial de Perú Libre cuestionó los paneles aparecidos en diversas partes del país. | Fuente: Andina

El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, se pronunció la noche de este miércoles respecto de los paneles colocados en diversas partes de la capital con mensajes contra el comunismo y dijo que, en vez de gastar dinero en eso, se debería apoyar con oxígeno medicinal a quienes lo necesiten.

En declaraciones a la prensa, el candidato expresó su rechazo a que se intente “ningunear” y “terruquear” sus propuestas para el país mediante estos paneles. Aseguró también que averiguará de dónde proviene el financiamiento para poder colocarlos.

“Yo quisiera que, en vez de poner un panel de esta calaña, por qué no apoyan o colaboran para darle oxígeno a las personas. Por qué no dan una colaboración aunque sea una antenita de Internet para esos niños que están en la punta del cerro”, sostuvo Pedro Castillo.

Cuestionamiento sobre paneles

En esa línea, el postulante de Perú Libre criticó que los paneles no muestren mensajes sobre la realidad peruana en cuanto a salud, infraestructura y educación. Sostuvo que está recopilando la información sobre estos anuncios y que va a “desenmascarar este caso”.

“Estoy haciendo un resumen de todos los paneles que se vienen viendo. Me gustaría, por ejemplo, que en un panel diga cuál es el nivel de anemia que tiene el pueblo peruano, me gustaría que diga de cada 10 escuelas, cuántas están a punto de caerse, me gustaría que diga en un panel cuántos analfabetos hay en Perú”, dijo Pedro Castillo.

El postulante cuestionó que estos anuncios coincidan con la segunda vuelta en la que enfrentará a Keiko Fujimori y criticó que ella diga que no tiene nada que ver con esta campaña contra su candidatura.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿Son una buena idea los pasaportes de inmunización? El Dr. Elmer Huerta responde:

Te sugerimos leer