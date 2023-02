Pedro Castillo postula a la presidencia, pero documento que presentó como plan de gobierno no contempla la pandemia. | Fuente: Andina

El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, explicó a RPP Noticias por qué en el documento que presentó como plan de gobierno no se contempla la lucha contra la pandemia.

“Lo único que hemos dicho es que el ideario de Perú Libre no contemplaba el tema de la pandemia porque en ningún partido político estaba en ese momento, también en su estructura de gobierno, en su plan de gobierno. Tampoco lo tenían”, indicó en Ampliación de Noticias.

Además, agregó que lo que se ha dicho es que tienen que ampliar el caso de la pandemia, y para eso se ha convocado a especialistas. “Estamos muy agradecidos con las personas que están comprometidas con el país”, comentó.

Sus declaraciones fueron sometidas a evaluación.

Dato a verificar: El ideario de Perú Libre no contemplaba el tema de la pandemia porque en ningún partido político estaba [contemplado]

Resultado: ENGAÑOSO

[1] Mediante la resolución N°330-2020-JNE, publicada el 28 de setiembre del 2020, se estableció el reglamento para la inscripción de fórmulas y de candidatos para las elecciones generales. En los artículos 23 y 24 se establece el ingreso del plan de gobierno y su publicación a través del portal electrónico del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

[2] En el portal del JNE se encuentran 20 listas presidenciales. Descontando una lista improcedente y otra retirada, quedaron inscritas 18 fórmulas presidenciales que participaron en la primera vuelta.

Las listas de candidatos presidenciales se encuentran en la página web del Jurado Nacional de Elecciones, con los documentos, resoluciones y planes de gobierno. | Fuente: JNE

El candidato Pedro Castillo señala que el tema de la pandemia no estaba en ningún partido político. Revisando los planes de gobierno se puede ver que solo el documento presentado por Perú Libre no contempla a la pandemia de Coronavirus. Los otros 17 partidos políticos sí plantearon propuestas para enfrentar este problema sanitario.

Además, vale señalar que el documento que presentó Perú Libre como plan de gobierno fue validado el 22 de diciembre del año pasado con la firma digital de Ana María Córdova Capucho, quien es fundadora y personera legal titular de dicho partido, según el Observatorio para la Gobernabilidad (Infogob). Para esa fecha, Perú ya cumplía diez meses de enfrentar la pandemia.

[3] En el Anexo 5 de la resolución N°330-2020-JNE se señalan cuatro elementos para el formato: Ideario, Visión de Plan de Gobierno, Resumen de Plan de Gobierno y una Propuesta de rendición de cuentas. Además, el formato incluye la identificación de problemas, objetivos estratégicos, indicadores y metas.

Esto es parte del formato resumen del plan de gobierno que solicita el JNE. El documento que presentó Perú Libre no cumple con los requisitos. | Fuente: JNE

Si bien el documento que presentó Perú Libre como plan de gobierno no cumple estas consideraciones, en la web del JNE, dando clic en la opción "resumen", se adaptan las propuestas al formato.

Por otro lado, el documento lleva por título "Ideario y Programa" y se terminó de imprimir en febrero del año pasado en Huancayo y tuvo un tiraje de mil ejemplares. Para esa fecha aún no se presentaba la pandemia de Coronavirus en el Perú. Entonces, ¿por qué no presentó un plan de gobierno conforme a lo establecido por el JNE? ¿A qué momento se refiere el candidato Pedro Castillo cuando hace referencia a que no consideró la pandemia en su plan de gobierno? Por esos vacíos resulta una declaración engañosa.

[4] Jorge Jáuregui, especialista en temas electorales, cuenta que la presentación del plan de gobierno nació en el 2006 como exigencia de organizaciones civiles a los partidos políticos, y se reflejó en el pacto ético electoral. Luego tuvo carácter legal: la Ley de Organizaciones Políticas exigió que se cuente con un programa de gobierno y el JNE estableció un reglamento en el que se añade el anexo con el formato resumen del programa de gobierno que se presenta junto a la inscripción presidencial, pero aún hay cierta informalidad de los partidos. ¿Qué se debería mejorar para la próxima campaña electoral?

Para Jáuregui el problema va por la falta de un compromiso con la democracia, posterior a una elección. "Yo creo que el aspecto fundamental que debiera reformularse es que el formato resumen del plan de gobierno debería ofrecer la posibilidad de que estén allí expresados los firmes compromisos con el régimen democrático", indicó a RPP Noticias, y que quienes sean elegidos actúen democráticamente, pues en los últimos años no se ha respetado la independencia de poderes, los consensos, y con momentos autoritarios.

Te sugerimos leer