El candidato a la presidencia por el partido Perú Libre, Pedro Castillo, aceptó el pedido de la también candidata Keiko Fujimori por Fuerza Popular. Durante una conferencia de prensa, este señaló que se puede dar en "cualquier escenario".

"No nos corremos de nadie. Ni a Fujimori, ni a la gran oligarquía, ni a los grupos de poder. Por el contrario, convocamos desde Tumbes a hacer un debate en cualquier plaza del pueblo", dijo.

Asimismo, se refirió en torno a la reunión que mantuvo con el excandidato en primera vuelta, Hernando de Soto de Avanza País. Como se recuerda, De Soto precisó que dicho encuentro no fue para darle su apoyo en la segunda vuelta electoral, sino para "para compartir mis profundas preocupaciones sobre su plan de gobierno".

"Hernando de Soto ha emitido un comunicado diciéndole 'no al comunismo'. Nosotros aclaramos que no lo somos. No somos ni chavistas ni terroristas. Somos trabajadores", apuntó.

CUESTIONA A AMBOS

Más temprano, Hernando de Soto señaló que todavía no ha emitido un pronunciamiento a favor de uno de los candidatos que disputa la segunda vuelta debido a que, en su opinión, "ninguno de ellos nos ofrece una solución viable para nuestro país que asegure la gobernabilidad para el Perú a partir del 28 de julio de 2021".

En un comunicado, cuestionó que en la actual campaña se enfrentan, por un lado, "una propuesta Marxista-Leninista nos que condenaría a todos a la pobreza". Asimismo, consideró que "una propuesta que invita a restaurar una economía de mercado que no contiene los instrumentos necesarios para beneficiar a la mayoría de los peruanos incitaría una rebelión".

Por esta razón, para Hernando de Soto "cualquiera de las dos opciones, así como están planteadas, nos llevaría en un corto plazo a una situación insostenible" pues "ninguna nos permite salir de la crisis económica y de salud ni garantizan la paz y crecimiento sostenibles".

