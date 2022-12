Economista Pablo Secada es candidato al Parlamento por el PPC. | Fuente: RPP

El economista Pablo Secada, quien postula al Congreso con el Partido Peruano Cristiano (PPC), se refirió a la subida del dólar en el Perú, mientras que en Chile y México se aprecia más la moneda nacional.

“Estamos igual que en Colombia con la tremenda diferencia que en Colombia se mueve el tipo de cambio para arriba y abajo. El tipo de cambio en el Perú es más estable”, dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

En ese sentido, Secada señaló que nada ha cambiado desde los años noventa, pues no tenemos instituciones fuertes.

“Yo era analista en los años 90 y le decía a los inversionistas: no hay instituciones, no hay partidos, hay grupos de poder representados políticamente, que pueden ser mafias. Eso no ha cambiado. Las elecciones son siempre un albur acá, en el que se juegan grados de malo. Tienes que elegir cómo quieres morir, si con pistola o con cuchillo”, comentó.

El especialista apuntó que ese es el gran problema de fondo y que, además, estaríamos frente a una lista de candidatos presidenciales que no ayudaría a la mejora del sistema.

“Hay representación política del narcotráfico, hay una serie de nombres que podemos listar que han estado vinculados al narcotráfico y están metidos o han estado metidos en política”, manifestó luego de recordar que, según la ONU, la producción de cocaína se ha duplicado desde el 2016 y el 2018.

