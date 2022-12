Martín Vizcarra y Germán Málaga | Fuente: Andina

El expresidente Martín Vizcarra reconoció este miércoles que su vacunación contra la COVID-19 debió ser de conocimiento público. Sin embargo, insistió que la recepción de esta dosis de Sinopharm formó parte de la fase III de los ensayos clínicos.

En entrevista con el programa Nada está dicho de RPP, el candidato a la Presidencia por Somos Perú, aseguró que en estos días reflexionó y puso en "real dimensión" su participación en lo que consideró un "experimento" con un "prototipo de vacuna".

"Reconozco que ese acto de haber recibido esa vacuna experimental en fase III debió ser de conocimiento público y por eso he pedido disculpas a toda la población que pudo haber sido afectada", dijo.

Martín Vizcarra recordó que en octubre del 2020 visitó la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para supervisar el ensayo clínico de la fase III y ahí se ofreció públicamente a formar parte del proceso experimental.

"Yo me ofrecí, me brindé como voluntario, yo asistí, el docto Málaga me da la cartilla con las indicaciones, recomendaciones y absolutamente todo, yo me ofreció como voluntario y luego si es que por procesos internos consideran como invitado, ya es un tema interno", expresó.

"¿Usted sabe si esto es vacuna o placebo?"

El expresidente Vizcarra reveló que el doctor Germán Málaga, exinvestigador principal de los ensayos clínicos de las dosis de Sinopharm de la UPCH, insistió en ir a Palacio de Gobierno para aplicarle la dosis, a pesar que él pidió acudir al centro de estudios.

"Yo le pregunto al doctor (Germán Málaga) como son parte de las 12 mil, le digo '¿usted sabe si esto es vacuna o placebo?', llego a ese nivel de preguntarle, y él sonriendo me dice: 'no, esto es vacuna'", afirmó sobre el día que recibió la dosis en Palacio de Gobierno.

En una sesión conjunta de las comisiones de Fiscalización y COVID-19 del Congreso, Málaga aseguró que el expresidente solicitó una dosis activa de la vacuna contra el coronavirus.

Además, informó que Vizcarra y su esposa recibieron la primera dosis el 2 de octubre del 2020 en Palacio de Gobierno y que la segunda dosis fue aplicada el 28 de setiembre en su casa de San Isidro.

