Mario Vargas Llosa sobre llamada de Francisco Sagasti: El presidente no exageró ni influyó de manera indebida

El escritor peruano negó que el mandatario pretendiera influir en él para que convenciera a Keiko Fujimori de aceptar los resultados electorales. | Fuente: AFP

El escritor Mario Vargas Llosa negó este domingo que el presidente de la República, Francisco Sagasti, haya intentado influir en él para que pidiera a Keiko Fujimori aceptar los resultados electorales, durante la conversación telefónica que mantuvieron.

Según explicó, la llamada que le hizo el mandatario tuvo el fin de que las personas cercanas a ambos candidatos “apaciguaran un poco el clima” que vive el país por los comicios del pasado 6 de junio.

Dijo también que desde el inicio de la comunicación él le indicó al mandatario que estaba a favor de Keiko Fujimori y que no podría intervenir, postura que Sagasti supo entender, según precisó.

“El presidente estaba muy preocupado por el clima de exacerbación que notaba en las calles de Perú. Entonces él me propuso que digamos, al igual que otras personas que había llamado, interviniésemos con los dos candidatos para que apaciguaran un poco el clima existente”, dijo a Canal N.

“Yo claramente le dije que estaba a favor de la señora Fujimori y que por lo tanto no podía intervenir con un adversario de la señora Fujimori y creo que él lo aceptó y estuvo muy discreto (…) Creo que el presidente no exageró y no influyó de manera indebida, de ninguna manera”, añadió.

Negó estar al tanto de postura de Fuerza Popular sobre llamada con Francisco Sagasti

El Nobel de Literatura sostuvo que le sorprendió la llamada del mandatario; sin embargo, precisó que se trató de una conversación “distendida”. Agregó que le recordó al presidente que ninguno de ellos podía hablar de resultados y que el único el único ente facultado en ese sentido es el Jurado Nacional de Elecciones.

Reiteró que el jefe de Estado tuvo mucha prudencia durante la conversación y que no estaba al tanto de las versiones de Fuerza Popular, que acusa al mandatario de interferencia en su derecho por las nulidades de los votos.

“Fue una conversación más bien privada en la que el presidente con mucha prudencia, evitó de todas maneras hacer presión para que en una o en otra forma digamos los intermediarios actuáramos de una manera indebida”, manifestó.

Pronunciamiento del presidente y acusación de Keiko Fujimori

El presidente Francisco Sagasti indicó el último jueves que se comunicó con el escritor Mario Vargas Llosa, a fin de “bajar la tensión” de la coyuntura electoral. Además deploró que se haya distorsionado el sentido de esa conversación, tal y como lo sostuvieron algunas versiones.

Según precisó en un hilo de Twitter, se comunicó con diversas personas que tienen contacto con ambos candidatos, con el objetivo de que “el país mantenga la serenidad y la calma en momentos difíciles y complejos”, como los que afronta el país por el proceso electoral.

Por su parte, Keiko Fujimori, candidata presidencial por Fuerza Popular, pidió al mandatario que no interfiera en su derecho a defender los votos que cree le corresponden, tras conocer sobre la comunicación entre ambos.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, la lideresa de Fuerza Popular indicó que Francisco Sagasti tiene la obligación constitucional de ser imparcial y mantenerse al margen del proceso electoral.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿Son una buena idea los pasaportes de inmunización? El Dr. Elmer Huerta responde:

Te sugerimos leer