Verónika Mendoza, candidata a la Presidencia de la República. | Fuente: Congreso de la República

La candidata presidencial por Juntos por el Perú (JP), Verónika Mendoza, dijo este martes que los peruanos quieren un cambio y piden un Estado activo que resuelva sus necesidades básicas.

"La gente sí quiere un cambio, quiere un Estado que no los deje al abandono, que no les deje morir por falta de oxígeno o atención oportuna, que no permita, como ha ocurrido el año pasado, que decenas de miles de niños se queden sin estudiar; porque no tenían conexión a internet", dijo en una entrevista con el programa Nada está dicho de RPP.

A juicio de Verónika Mendoza, la mayoría de los ciudadanos todavía no han definido su voto para estos comicios presidenciales, por lo que su agrupación política trabajará decididamente para dar a conocer sus propuestas de gobierno a fin de atraer y convencer a este segmento del electorado.

La postulante izquierdista consideró que, en este año escolar 2021, el acceso a internet en los hogares peruanos no debería ser un problema. Para solucionar a este tema en medio de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19, planteó el programa EduConecta, que propone entregar una tarjeta con un plan de datos de 15 gigas para que los estudiantes puedan acceder a las plataformas educativas.

Verónika Mendoza propuso, además, nacionalizar el gas y recuperar la soberanía de los recursos naturales, ya que, a su juicio, no es posible que este recurso vaya al mercado internacional y no beneficie a los peruanos.

"Me parece indigno que teniendo una de las principales reservas de gas en nuestro territorio, que se está explotando desde hace 15 años, se vaya a México, a Japón, a Europa, y los peruanos no lo estemos usando. Peor aún: en plena pandemia, el balón de gas ha subido de precio. Nosotros planteamos la nacionalización de este recurso y ponerlo al servicio de las familias del Perú", manifestó.

'PING PONG'

Verónika Mendoza también participó en el segmento llamado 'Ping Pong', el cual consiste en definir con pocas palabras a personajes de la vida política. Esto dijo la candidata sobre los personajes políticos a nivel nacional e internacional:

- Yonhy Lescano: "Puro floro".

- George Forsyth: "Ropaje nuevo para una cosa vieja".

- Rafael López Aliaga: "Doble cara".

- Keiko Fujimori: "El pasado".

- Tres presidentes a los que usted emularía: "Ninguno en particular. Algunas políticas de algunos que otros".

- Lula da Silva: "Injustamente sentenciado. Y eso es un hecho real".

- Jair Bolsonaro: "Un peligro para la democracia en América Latina".

- El pasaje del Metro de Lima: "Yo soy del Cusco. No sé el precio".

- El pasaje del Metropolitano: "Tampoco".

- Vladimir Cerrón: "Nada que decir sobre él".

- Julio Guzmán: "Ni chicha ni limonada".

- La Iglesia católica: "Una institución importante".

- El tipo de cambio del dólar de hoy: "Creo que está por los 3,7 [soles]".

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCAST

"Espacio vital": Un año después desde que se inició el estado de emergencia por el nuevo coronavirus, el Perú continúa con niveles bajos de vacunación a nivel de América Latina. El Dr. Elmer Huerta comenta qué se debería hacer para poder subir estos indicadores.

Te sugerimos leer