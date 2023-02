El PPC oficializó su apoyo a la candidatura de Keiko Fujimori. | Fuente: Difusión | PPC

Este viernes, representantes del Partido Popular Cristiano (PPC) se reunió oficialmente con Keiko Fujimori y su equipo para oficializar el apoyo del primero a la candidatura de la postulante a la presidencia por Fuerza Popular.

Durante una conferencia de prensa que brindaron esta tarde, la candidata expresó que esperaba contar con el apoyo de Alberto Beingolea y demás miembros del partido para conformar un gabinete ministerial.

"Hemos anunciado un gabinete abierto. Esperamos poder contar no solo con el apoyo de ustedes, sino pensando en cinco años para tener gobernabilidad y que se mantengan vigilantes y fiscalicen", dijo.

ACUERDOS

La reunión culminó con la entrega formal del plan de gobierno del PPC y un libro con la filosofía del fundador del partido, Luis Bedoya Reyes. El PPC decidió apoyar a la candidata de Fuerza Popular, porque sería “impensable” respaldar un eventual gobierno "marxista-leninista" del partido Perú Libre, de Pedro Castillo.

“Nuestro punto de vista, van dentro de una línea histórica, donde sería impensable que nosotros podríamos apoyar a una propuesta marxista-leninista, como se reclama la que está encabezando ahora el señor Castillo, por más que haga esfuerzos en desdecirse de lo que acababa de decir antes de la primera vuelta”, sostuvo Alberto Beingolea tras la segunda vuelta presidencial.

Este también aseguró que su agrupación “ha sido rival política y lo sigue siendo del fujimorismo”, pero “puestos a elegir entre esta opción que nosotros no quisiéramos y esta otra opción que queremos menos, hay que tomar la decisión por una de las dos. No vale el voto nulo, en blanco, no vale lavarse las manos”.

