La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró este jueves que recibió con tranquilidad la última encuesta de intención de voto realizada por Datum, que le otorga un 26% frente al 41% de Pedro Castillo de cara a la segunda vuelta de las Elecciones 2021.

En declaraciones a RPP Noticias tras una actividad de campaña en Oxapampa, la lideresa fujimorista indicó que la ciudadanía que votó por otros candidatos en primera vuelta aún debe analizar las dos opciones que quedan.

En ese sentido, precisó que lo importante del último sondeo que realizó Datum es la cantidad de personas que aún no deciden su votación a seis semanas y media de los comicios. Esta cifra alcanza el 49% de los electores que aún están en duda.

“Lo recibo, como dije igual que la encuesta de Ipsos, con mucha serenidad ese primer resultado de la encuesta de Datum. Aquí lo importante es saber que hay un gran porcentaje de la población que todavía no ha tomado una decisión”, dijo.

Sobre discurso moderado de Pedro Castillo

Al ser consultada sobre el discurso moderado que estaría utilizando el candidato de Perú Libre, la lideresa fujimorista consideró que es poco creíble porque todo lo que señala no se condice con lo presentado en su plan de Gobierno.

“Es poco creíble lo que él ha señalado el día de hoy, porque el ideario, los estatutos, el Plan de Gobierno presentado por Perú Libre, claramente señala la decisión de hacer un cambio de Constitución”, dijo.

“Los voceros ayer han dicho que para hacer el cambio de Constitución convocarán una asamblea constituyente y cerrarán el Congreso de ahora. Todo esto genera preocupación y la verdad que en todo caso lo que vemos es una actitud como la de Hugo Chávez que dice una cosa y actúa de otra manera”, añadió.

Descarta alianzas partidarias

Respecto si buscará alianzas con otras agrupaciones, Keiko Fujimori indicó que no tienen planeadas alianzas partidarias, sino que buscarán recoger las mejores iniciativas de otros partidos para incluirlas en su plan de gobierno.

“Hay algunas iniciativas que me parecen interesantes, no solamente la de él, lo que nosotros buscamos es recopilar las mejores iniciativas de todos los grupos políticos y hacer una propuesta mucho más amplia (…) Acá no estamos buscando alianzas partidarias, no, lo que buscamos es una alianza por el Bicentenario de nuestro país”, sostuvo.

