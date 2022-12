Keiko Fujimori | Fuente: Andina

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, solicitó este lunes a los candidatos de otros partidos políticos que dejen de usar la lucha contra la corrupción como una herramienta más de su populismo.

Durante el primer día del Foro Anticorrupción de la Contraloría General de la República, la candidata insistió que de ejercer gobierno pondrá mano dura contra la corrupción para que "todos los corruptos respondan ante el país por sus culpas" y "para que la generalización haga daño a gente inocente".

"Es por eso que les pido a los demás candidatos que dejen de usar la lucha contra la corrupción como una herramienta más de su populismo.La lucha contra la corrupción no es patrimonio de nadie, es el esfuerzo que nos compete a todos. No subestimen el entendimiento del pueblo peruano, esta no es una lucha de los buenos contra los malos", dijo Keiko Fujimori.

Shock anticorrupción

Como parte de su Plan de Gobierno Rescate 2021, Keiko Fujimori propuso un "punto de quiebre" para combatir la corrupción que ha ganado más espacios en el país.

"Voy a implementar desde el primer día de mi gobierno un shock anticorrupción", anunció.

Keiko Fujimori precisó que esto se traduce en reformar la ejecución de inversión pública, fortalecer la Contraloría General de la República, implementar un sistema integrado Transparencia 100% para visualizar todas las compras del Estado, crear un sistema de alta dirección pública e implementar un nuevo sistema de protección al denunciante.

