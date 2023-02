La candidata a la presidencia explicó su plan de Gobierno. | Fuente: Twitter | Fotógrafo:

La candidata a la presidencia por el partido de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, explicó algunos puntos de su plan de Gobierno como las reformas penitenciarias, la policial y cómo manejaría el sector empresarial.

En entrevista con RPP Noticias. la también investigada por el caso Odebrecht, indicó que su lema "mano dura" refiere a ser decidido en cuanto a las sentencias que se deban aplicar. "Es la firmeza en el delito pequeño y común que ha hecho que la gente pierda la esperanza", dijo.

"Las cifras de robos son mayores, pero las personas no confían en el sistema, no ponen denuncias porque sienten que no se hará justicia y eso hay que cambiar", agregó. Fujimori Higuchi se refirió además al retiro de los 18 generales de la Policía Nacional, la cual tildó de "ilegal".

"La Policía tiene que se repotenciada. Creo que fue ilegal la dada de baja de 18 generales porque no se respetó la ley. Sin embargo, creo que hay cosas que dentro de la propia institución se pueden mejorar y controles que se tienen que hacer", refirió.

En cuanto al tema de corrupción, la candidata indicó que no se pronunciará en cuanto a su proceso judicial. pero señaló que de ser el caso que ella llegue a la presidencia, respetará la autonomía de los poderes del Estado.

"Hay que dejar que las instituciones trabajen. Hay una independencia de poderes que será respetada", expresó. Asimismo, se refirió al sector empresarial, específicamente a la ley agraria que fue derogada y, posteriormente, se trabajó una nueva.

"Se optó por lo más radical que fue la derogatoria. Lo que faltó fue fiscalización, sanción con mano dura y firmeza contra los pocos empresarios que se han portado mal, pero no por eso hay que echar todo por la borda. Se pueden mejorar las cosas", señaló.

