Keiko Fujimori, candidata a la presidencia por Fuerza Popular, aseguró que le arrojaron una piedra durante uno de sus mítines por el país de cara a la segunda vuelta de las elecciones 2021 e indicó que es muestra de la “violencia” de los miembros de Perú Libre.

En un video compartido en su cuenta de Twitter, la lideresa fujimorista aparece dirigiéndose a un grupo de seguidores desde la tolva de un vehículo en la ciudad de Huaraz, en la región Áncash, cuando una piedra cae sobre el vehículo muy cerca de donde ella se encontraba.

“Lo que parece es por esta actitud poco tolerante es que se han puesto nerviosos de ver este respaldo que ustedes nos están dando. Queridos amigos, yo les digo que no les tengo miedo. Acaban de tirar una piedra y esta es la mejor prueba de la violencia que los miembros de Perú Libre están haciendo con nosotros”, dijo tras el incidente.

Rechazo a agresiones

La postulante expresó su rechazo a este tipo de actitudes de sus detractores y dijo que no la detendrán. Indicó también que el proceso electoral debe darse de manera pacífica y tolerante, para que la ciudadanía exprese su voluntad en las urnas.

“Esta no es la manera de actuar. A mí no me van a detener por lanzarme una piedra, de ninguna manera, al contrario tenemos que seguir con más fuerza”, manifestó Fujimori Higuchi a sus simpatizantes.

Mensaje a militantes de ambos partidos

En declaraciones a la prensa, tras el incidente Keiko Fujimori instó a que los militantes de ambos grupos continúen la campaña sin recurrir a ataques. En esa línea, reiteró que no será intimidada por dichas agresiones.

“Las elecciones son una fiesta democrática y entonces espero que todos los militantes de ambos grupos lleven a cabo estas elecciones de manera pacífica no de esta manera tan agresiva como hemos visto en algunas partes del trayecto y hace algunos instantes. Sin embargo, quiero decirles también que no tengo temor a este tipo de agresiones”, sostuvo.

