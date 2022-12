Roberto Sánchez estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El congresista electo Roberto Sánchez, presidente de Juntos por el Perú (JPP), aseguró que su agrupación política sí respalda la convocatoria a una Asamblea Constituyente para el cambio de la Carta Magna.

“Nosotros sí queremos un nuevo proceso de nueva Constitución, de Asamblea Constituyente, reafirmando la única vía posible, la vía democrática, el respeto a los mecanismos constitucionales”, dijo en Ampliación de Noticias.

Para el próximo parlamentario, el país debe ir “a nuevos parámetros de regulación entre Estado, economía y sociedad”, pero respetando los mecanismos democráticos.

“El planteamiento democrático que se hace no es de una propuesta autocrática, es de un planteamiento al país: poner en la agenda del país la necesidad de expresarse en un referéndum en los mecanismos constitucionales del caso”, comentó.

“No me alegro que tengamos estabilidad macroeconómica sobre la base de la precariedad, la pobreza, la exclusión. No puede ser. El Perú del Bicentenario no puede ser la nación más desigual de América”, sentenció.

¿Nuevo plan?

Roberto Sánchez descartó que JPP esté elaborando un nuevo Plan de Gobierno para el profesor Pedro Castillo, en la eventualidad de que se confirme su victoria en las urnas.

“Le corresponde al profesor Pedro Castillo, al equipo que él ha convocado, a su organización política Perú Libre”, refirió, tras señalar que el apoyo de JPP en la segunda vuelta se ha realizado sin “condición ni condicionamiento”.

Al ser consultado sobre la necesidad de que Pedro Castillo realice un deslinde con Vladimir Cerrón, cuestionado presidente de Perú Libre, el electo congresista respondió: “El profesor Pedro Castillo fue claro respecto al liderazgo inobjetable que él tiene respecto a la conducción del programa”.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde:

Your browser doesn’t support HTML5 audio JPP respalda una Asamblea Constituyente para el cambio de la Carta Magna

Te sugerimos leer