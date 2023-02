Julio Guzmán, excandidato presidencial y fundador del Partido Morado. | Fuente: Andina

El fundador y líder del Partido Morado, Julio Guzmán, destacó el tercer lugar de las elecciones parlamentarias que habría obtenido esta agrupación política según el sondeo a boca de urna hecho por Ipsos para AméricaTV. Pese a esto, el excandidato presidencial fue enfático en señalar que su partido "no le ha ganado a nadie".

"Los resultados no se pueden quedar en promesas y todavía el Partido Morado no le ha ganado a nadie. El Partido Morado ha recibido el apoyo de millones de personas, pero todavía no le hemos ganado a nadie. Le vamos a ganar a alguien cuando hagamos las propuestas que le hemos prometido a nuestro país", dijo.

Sobre la función de la próxima bancada del Partido Morado, el excandidato presidencial destacó que apoyarán el trabajo del Equipo Especial Lava Jato como parte de la lucha contra la corrupción. Asimismo, dejó en claro su apoyo a la gestión del presidente Martín Vizcarra.

"El Partido Morado va a ser una bancada constructiva con el Ejecutivo, va a apoyar todas las iniciativas constructivas que tenga el presidente Vizcarra. Por lo tanto, va a ser una bancada que se va a presentar de una forma propositiva, constructiva, y de la mano con todas aquellas iniciativas del Ejecutivo que sean buenas para el país", señaló.

En total 24 millones 799,384 de peruanos, de los cuales 23 millones 825,154 se encuentran en territorio nacional y 974,230 residen en el extranjero, estuvieron convocados en unas elecciones extraordinarias para zanjar su crisis política con la renovación del Congreso, disuelto hace cuatro meses por el presidente Martín Vizcarra.

