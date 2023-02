Juan de la Puente: Es necesario incorporar la campaña electoral al contexto de pandemia que vive el país

El analista indicó que se tienen que tomar medidas para que la campaña no represente riesgos sanitarios. | Fuente: Andina

El analista político Juan de la Puente consideró este miércoles que la actual campaña electoral debe enfocarse en el contexto actual que vive el país por la pandemia de la COVID-19, por lo que dijo que es necesario que se suspendan las actividades presenciales de los candidatos a fin de evitar contagios.

En declaraciones a Ampliación de Noticias de RPP Noticias, De la Puente indicó que las elecciones del próximo 11 de abril son inéditas por la crisis sanitaria que afronta el país. Sin embargo, dijo que esto no se ve reflejado con la postura de los candidatos ni la de sus partidos.

“Hay que incorporar las elecciones al contexto de la gran depresión y no sacar de las elecciones este contexto. Las encuestas, el discurso y lo que está pasando estos días en el país demuestran que en general la elección va por cuerdas separadas, respecto de la coyuntura”, dijo.

“Ningún candidato ha dicho vacuna para todos y ningún candidato ha dicho como contrarrestar este incremento preocupante de personas que no quieren vacunarse y no he visto ningún spot en ese sentido, por ejemplo”, agregó.

Sobre suspensión de actividades de campaña

De la Puente manifestó que uno de los retos que tienen los candidatos es lograr resolver la fragmentación que afronta el país actualmente y no solo centrarse en las reformas, que también consideró necesarias. “Hay un sentido común que atraviesa el país que el Perú necesita reformas, pero no hay la misma convicción respecto de la necesidad de unidad”.

Comentó también que las actividades que realizan los candidatos a nivel nacional, las cuales dijo no tienen gran rédito político y sí suponen un riesgo sanitario alto. Ante esta situación indicó que es necesario reenfocar la campaña en todo el país

“Sé que el MINSA está encargado de hacer el protocolo y creo que el primer punto del protocolo debería ser suspender las actividades presenciales, que reitero implica un alto costo de movilización y un bajo rédito político”, sostuvo.

Respecto de la posibilidad de que los comicios sean suspendidos por la emergencia sanitaria, De la Puente indicó que no existe la fortaleza institucional para lograr un consenso sobre este asunto. Por el contrario dijo que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha realizado esfuerzos para evitar la aglomeración de personas, algo que consideró adecuado.

