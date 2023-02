José Recoba: Fuerza Popular tiene un plan de salud con miras a los próximos 50 o 100 años

El médico pediatra integrante del equipo técnico en salud de Fuerza Popular adelantó que priorizarán la mitigación de la pandemia en un eventual gobierno fujimorista. | Fuente: RPP Noticias

José Recoba, integrante del equipo técnico de salud de Fuerza Popular, explicó la noche del viernes cómo se ejecutará el plan para mitigar la pandemia de la COVID-19 en un eventual Gobierno de Keiko Fujimori.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, el médico pediatra indicó que el plan de la agrupación fujimorista busca contener la pandemia de manera urgente para luego trabajar en objetivos a corto, mediano y largo plazo.

“(Tenemos) un plan en el que estamos visualizando una salud para la ciudadanía con miras a los próximos 50, 60, 100 años. La salud no es una foto instantánea del momento, es un proceso que va siendo dinámico y cambia con las poblaciones con las personas”, indicó.

Plan contra la pandemia

Precisó que se priorizará el monitoreo y seguimiento de los casos con 60 000 pruebas moleculares diarias. Además, se trabajará en la vigilancia genómica del nuevo coronavirus y se promoverá y fortalecerá la campaña de vacunación.

Sin embargo, dijo que de manera urgente se adquirirá el oxígeno medicinal necesario para evitar que la población muera por la enfermedad.

“Lo más importante de todo en tanto esto se vaya estructurando es poder tener oxígeno, porque la gente no puede respirar, hay una crisis seria con el oxígeno, no está llegando oxígeno los hospitales, no tienen oxígeno. Hay especulación, acaparamiento y eso es lo más importante porque la gente se está muriendo”, dijo.

Planean mejoras en proceso de vacunación

El técnico en salud de Fuerza Popular manifestó que se mejorará el proceso de vacunación contra la COVID-19, a fin de permitir mayor ingreso de las inoculaciones al país. Agregó que un eventual gobierno fujimorista priorizaría la negociación de la vacuna CureVac.

“Lo que tengo entendido es que están llegando más lotes de Pfizer y BioNTech y están llegando AstraZeneca también y la idea es que ampliemos la base de negociación con la vacuna CureVac alemana, podríamos intentar traer Johnson & Johnson también”, señaló.

