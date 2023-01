Your browser doesn’t support HTML5 audio José Elice en "Ampliación de Noticias" | Fuente: RPP Noticias - Facebook

El fiscal José Domingo Pérez citó al fundador de Reflexión Democrática, José Luis Sardón. | Fuente: Facebook - Andina

Luego de que este miércoles, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, interrogara al magistrado del Tribunal Constitucional (TC), José Luis Sardón por su rol de fundador de la asociación “Reflexión Democrática”, el exoficial mayor del Congreso y director de dicha ONG, José Elice, explicó cuál fue su labor, dado que donaron más de 100 mil dólares para 15 candidatos de diversos partidos.

En declaraciones al programa “Ampliación de Noticias”, Elice aseguró que el Ministerio Público tiene derecho a investigar cualquier hecho que deba ser esclarecido, sin embargo, consideró incorrecto que se induzca a la gente a pensar que la ONG Reflexión Democrática, a través del programa “Impulso para un mejor Congreso” haya financiado de manera preferencial candidaturas al Congreso del partido Fuerza 2011.

“Esto no es cierto. Como bien lo aclaró el doctor Sardón en una entrevista que tuvo con Jaime Chincha —que fue una entrevista ciertamente tensa—, lo que convocó Reflexión Democrática fue una suerte de concurso abierto, se invitó a todas las fuerzas políticas relevantes de entonces. Yo mismo me reuní con Pedro Pablo Kuczynski, me reuní con Ollanta Humala, me reuní con dos líderes de Perú Posible (que al final dijeron que no tenían la autoridad para tomar decisiones porque era muy difícil reunirse con Alejandro Toledo)”, contó.

Agregó, además, que con este programa se buscaba evitar que los candidatos al Parlamento busquen a empresarios para que financien sus campañas políticas. “Lo que se hizo fue reunir un fondo de empresas peruanas para que, con este fondo, se convocara a un concurso”, explicó.

En el mismo se presentaron 100 postulantes, a los cuales asegura se investigó y se les realizó entrevistas personales, de modo que una gran cantidad fueron eliminados. Fueron cuatro los jurados (que no incluyeron a José Luis Sardón) los que eligieron a los 23 beneficiarios, quienes recibieron únicamente el pago de su publicidad electoral, sostuvo Elice.

“Nadie recibió un centavo, nadie recibió dinero en efectivo ni a través de ningún medio donde se pueda transferir dinero a las personas, nadie absolutamente. ¿Qué recibieron? El pago de su publicidad electoral; es decir, nosotros contratamos una empresa especializada en esto y esta empresa verificaba que las facturas y los recibos que entregaban los medios de comunicación estaban correctamente registrados”, explicó y agregó que los elegidos fueron asesorados por dos días sobre marketing político, de modo que pudieran utilizar correctamente el fondo que les fue destinado.

“Para que los beneficiarios no se enteren de qué empresarios habían aportado se utilizó a los gremios empresariales. Ese dinero no es de la Confiep. Fue ingenuo, pero fue una avanzada en otra forma de financiamiento”, finalizó.