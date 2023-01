Jorge Muñoz: no sería correcto que George Forsyth renuncie a la alcaldía de La Victoria "por una aspiración mayor"

El alcalde de Lima se pronunció en contra de una enventual renuncia de George Forsyth a su cargo de burgomaestre en La Victoria. | Fuente: RPP Noticias

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, consideró que no sería correcta una eventual renuncia del burgomaestre del distrito de La Victoria, George Forsyth, para postular a las Elecciones Generales 2021, pues iría en contra de la voluntad de sus electores.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, Muñoz Wells sostuvo que una decisión así vulneraría la confianza de los electores que esperan que se cumpla con los compromisos realizados para el distrito. Agregó que el periodo del burgomaestre es de cuatro años y no se puede dejar por una aspiración mayor.

“Desde mi particular perspectiva pienso que no (sería correcto) y eso es parte de lo que cualquier elector sentiría porque el elector elige por un periodo completo, elige por los cuatro años para que uno sea alcalde y que haga todas las cosas que tiene que hacer, ejecuciones presupuestales, obras compromisos con los ciudadanos y no que a medio caminar, por una aspiración mayor, una persona deje lo que los electores decidieron en su momento”, dijo.

Descarta postulación

En esa línea, el alcalde dejó claro que no postularía a la Presidencia de la República, pese a que hubo personas que se lo propusieron. Según indicó, él tiene la visión de terminar su mandato como burgomaestre en 2022 y que así cumple con el mandato popular.

“Fui muy coherente en ese sentido y dije siempre con énfasis que no iba a postular porque yo había sido elegido para ser alcalde cuatro años. Entré el 1 de enero del año 2019 y me debo ir, dios mediante, el 31 de diciembre de 2022 (…) Siempre he pensado que uno tiene que ser en ese sentido muy alturado y se tiene que adecentar la política con el cumplimiento de la palabra sobre todo”, manifestó.

Pidió licencia para postular a la Alcaldía de Lima

Al ser consultado sobre cómo pudo postular a la alcaldía de Lima cuando era burgomaestre de Miraflores, Muñoz indicó que entonces solicitó una licencia de un mes para el proceso electoral y que luego de eso regresó a terminar con su mandato. En el caso de Forsyth, para una eventual candidatura, tendría que renunciar al cargo, sostuvo.

“Cuando fui elegido alcalde metropolitano regresé después del periodo que te pide la ley a seguir con mi mandato como alcalde distrital y después asumí la responsabilidad de estos cuatro años como alcalde metropolitano. Es un mes (la licencia). Acá simplemente se renuncia, o sea es no cumplir con el mandato que uno ha tenido son figuras diametralmente opuestas que no hay que confundirlas”, indicó.

