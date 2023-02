JEE Lima Centro 1 habría generado un expediente de exclusión a George Forsyth por proceso judicial de violencia familiar

El exalcalde de La Victoria postula por el partido Victoria Nacional. | Fuente: Andina

El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 habría generado un expediente de exclusión contra el candidato a la Presidencia de la República, George Forsyth, del partido político Victoria Nacional por presunta omisión de información en su hoja de vida.

De acuerdo con un documento al que accedió el dominical Panorama, un fiscalizador de dicha instancia electoral emitió un informe en el que se advierte que el candidato Forsyth no informó sobre procesos judiciales por indemnización y violencia familiar.

Al respecto, el exasesor del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, Julio César Silva, indicó al dominical el informe del fiscalizador del JEE Lima Centro 1 emitió este informe debido a que obtuvo información del Poder Judicial en la que se da cuenta de la existencia de estos procesos contra el exalcalde de La Victoria.

Sobre informe de fiscalización

Sin embargo, en este punto no habría claridad debido a que no se detalla si existe una sentencia en el proceso y solo se indica que el mismo está “en ejecución”.

“La información que envía el Poder Judicial, no es del todo clara y no precisa que se trate de un proceso en el cual ha habido una sentencia firme, porque el candidato Forsyth, de haber tenido una sentencia por violencia familiar, habría tenido la obligación de declararla y revisando su hoja de vida vemos que no ha sido así”, sostuvo.

En esa línea, Silva manifestó de acuerdo con el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para los comicios 2021, el candidato que no declare una sentencia debe ser excluido.

El experto en temas de fiscalización indicó que ahora el JEE Lima Centro 1 debería solicitar al Poder Judicial mayor información sobre estos procesos y también informar al partido de Forsyth para que respondan por esta situación.

“Lo que debe suceder y creo que sería lo más conveniente es que el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 le solicite al Poder Judicial mayor información respecto de este proceso por violencia familiar y que también le corra traslado al partido político para que señale, para que informe qué es lo que ha pasado con este proceso”, manifestó.

