Rafael López Aliaga es el candidato de Renovación Popular.

El sistema de salud público peruano, presenta gravísimas deficiencias desde cualquier aspecto en el que se lo analice, la crisis sanitaria actual a llegado a niveles impensables y estamos siendo rehenes de un gobierno que no encuentra soluciones por falta de capacidad.

El programa de vacunación contra el Covid es bajísimo, no hay vacunas siquiera para todos los profesionales de la salud (dicho sea de paso, no dan abasto, están colapsados y mal reconocidos económicamente) mientras vemos como países como Chile, Colombia y Canadá entre otros tantos, han comprado vacunas de sobra. El estado, no ha convocado al sector privado ni a las AFP para que vallan a buscar vacunas, tal como les vengo proponiendo…la inacción del gobierno es la que genera indignación en todo el pueblo peruano.

El Perú se encuentra en alerta sanitaria, por haber padecido a tantos dirigentes corruptos, las vacunas no llegan y el pueblo no tiene más tiempo, nuestro presente es producto de la incapacidad de los dirigentes que durante el año pasado no hicieron nada de lo que tenían que hacer… asimismo, hay una nueva y gran preocupación médica, ya que con esta descuidada infraestructura que tienen los hospitales públicos ¿cómo van a hacerle frente a los contagiados del nuevo coronavirus?

Al mismo tiempo del problema que enfrenta nuestro país por la incapacidad de los gobernantes para tomar decisiones profesionales que ayuden a mitigar los efectos de la pandemia, hay también una clara falta de idoneidad para poner en práctica y de forma efectiva, los programas de acción para la atención primaria de los pacientes.

El sector de la salud, debe virar su mirada hacia una solución de problemas básicos de la comunidad, para ello es necesario articular un plan estratégico que haga foco en la implementación de los planes operativos, convocando al personal de la salud (como actores principales) para garantizar su ejecución.

Nuestro primer desafío será repotenciar las postas médicas y todos los establecimientos de salud, de modo que se pueda brindar una efectiva respuesta para la resolución de patologías simples (que son las de mayor demanda de la población).

En Renovación Popular, contamos con un equipo de profesionales altamente calificados para implementar los cambios necesarios en el sistema de salud, lo que implica; liderazgo, gerenciamiento, regulación, estandarización de los procesos y controles sobre el fraude en las compras de suministros.

Nuestro compromiso será “asegurar que todos los peruanos puedan utilizar el sistema de salud de forma digna y con las mejores condiciones hospitalarias para el cuidado de los enfermos”. Todavía hay esperanza, ¡sí se puede!

