El candidato a la vicepresidencia de Fuerza Popular, Luis Galarreta, insistió la tarde de este viernes en plantear que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) amplíe el plazo para recibir solicitudes de nulidad de votos.

"Lo peor que podría pasar es que alguien diga 'acá hemos encontrado otra irregularidad'. Esos casos deben verse porque la justicia electoral es mucho más importante que la forma. Nadie está diciendo que no se cumpla la forma, hay que cumplirla, pero si la forma es (decir) 'nada más, un minuto más, ya no' cuando tienes pruebas contundentes, creo que eso es un tema que obviamente el Jurado (debe ver)", afirmó ante la prensa.

No obstante, aseguró que su partido "respeta las decisiones que tome el Jurado, a diferencia de Perú Libre, que ya vemos cómo amenaza cuando sienten que ellos corren riesgo, pero nosotros vamos a seguir en nuestras investigaciones".

El excongresista señaló que debido a la pandemia, estos requerimientos se han hecho online, por lo que consideró que ante posibles fallas del sistema se debería otorgar más días.

"La norma no contempla el covid, ahora todo es online. Si tienes que poner online, ¿no es lógico que tengas tres o cuatro días más? No me digan que porque se cayó el sistema o porque ya no agarra el sistema, todo lo demás se queda fuera", expresó.

JNE deja sin efecto ampliación

Esta tarde, el Pleno del JNE dejó sin efecto la ampliación del plazo para recibir nulidades de actas electorales, según confirmaron fuentes de RPP Noticias.

Se pudo conocer que, ante un pedido, dentro del organismo electoral se había acordado la ampliación del plazo para recibir de estos recursos hasta las 8 de la noche de este viernes.

Esto pese a que la fecha límite para solicitar la nulidad se cumplió el pasado miércoles 9 de junio a las 8 de la noche.

Sin embargo, ante reconsideración del presidente del JNE, Jorge Salas, se votó para dejar sin efecto la ampliación, por 3 votos a favor y 1 en contra.

Los tres votos a favor fueron emitidos por los magistrados Jorge Salas, Jorge Rodríguez y Jovian Sanjinez, mientras que el magistrado Luis Arce se opuso a la decisión.

El rechazo a este pedido se basó en una sentencia del Tribunal Constitucional referida, precisamente, a los plazos que otorgan seguridad jurídica y son perentorios.

