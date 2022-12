El Perú se alista para las elecciones. | Fuente: Andina

Esta noche culmina el plazo para que los partidos inscritos en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) inscriban sus listas de candidatos. Al hacerlo habrán oficializado su participación en las elecciones congresales del 26 de enero. Cada partido debe presentar candidatos surgidos de su democracia interna en cada una de las 26 circunscripciones en las que está dividido nuestro territorio electoral: las 24 regiones más Lima metropolitana y el Callao.

De acuerdo a una vieja y mala costumbre, los partidos suelen esperar para inscribirse hasta los últimos minutos del último día, pese a que muchos aseguraban tener cerradas sus listas desde hace varias semanas. Puesto que no se aplicarán las reformas aprobadas durante los últimos meses, los partidos no están obligados a participar. ¡Vaya paradoja, la de partidos que no se presentan a las elecciones! Uno de los primeros que anunció que no participaría es el partido nacionalista de Ollanta Humala. Tampoco Alejandro Toledo tendrá candidatos, puesto que su partido fue eliminado del ROP por no haber superado la valla de 5% en las elecciones pasadas. PpK, fundado por Kuzcynski, que hoy lleva el nombre de Contigo, participará llevando incluso a tres congresistas disueltos: Salvador Heresi, Juan Sheput y Janet Sánchez.

Sobre varios de los otros partidos no tenemos noticias desde el 2016 porque en verdad no cumplen con las actividades que les corresponden: reclutar miembros, seleccionar y formar dirigentes, elaborar planes de gobierno, forjar una visión del futuro de nuestro país, implantarse a nivel nacional. Esa es la triste realidad de nuestra vida política: algunos de nuestros partidos son solo fachadas y vientres de alquiler, que sirven para satisfacer las ambiciones de ciudadanos que sin organización ni programa, creen que han nacido para ser presidentes. Es cierto, que imitan el ejemplo de la llegada aluvional al poder de Toledo y Humala, aunque ambos formaron sendos partidos a los que intentaron dotar de un programa de gobierno.

Construcción de instituciones

Uno de los libros más importantes del politólogo Alberto Vergara lleva como título Ciudadanos sin República. Es un alegato a favor de la consolidación de instituciones que ponga fin al caudillismo que hemos padecido desde el inicio nuestra vida independiente. Vergara concede una larga entrevista a El Comercio en la que sostiene que la población peruana participa con interés en las elecciones, aunque en la mayoría de los casos los resultados lleven a la decepción. Vergara es autor también de Ni amnésicos ni irracionales, en el que trata de explicar los criterios que llevan a decidir el voto. Según Vergara los electores perciben cómo se ubican los candidatos frente a dos valores diferentes: la dinamización de la economía y el respeto a las instituciones. El politólogo de la Universidad del Pacífico cuestiona a quienes cultivan el desprecio a los electores y en general al pueblo. Y por eso cita al pensador liberal francés Alexis de Tocqueville: “El aprecio que la aristocracia siente por el gobierno autoritario es proporcional al desprecio que siente por su pueblo”.

Sólo a partir de enero sabremos qué partidos logran convencer a los electores y sobre todo qué partidos llegan con agenda parlamentaria. Durante el actual período electoral, la prensa deberá jugar más que nunca su función crítica frente a un gobierno que no tiene el contrapeso natural del Congreso.

Ese es el compromiso de RPP y el legado de nuestro fundador, Manuel Delgado Parker. Hoy hubiera cumplido años y lo hubiera hecho sin duda estimulándonos a observar nuestro país con espíritu crítico y plural, pero sin complacencia ante todo lo que nos decepciona y nos degrada. ¡Que descanse en paz, Don Manuel!

