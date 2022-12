Debate presidencial entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. | Fuente: Andina

El analista político del Centro Wiñaq, Fernando Tincopa, brindó su opinión sobre el debate presidencial entre Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular), el último domingo en la ciudad de Arequipa.

“El nivel de concreción de ambos candidatos han terminado siendo bastante poco aterrizables. El mismo performance y desempeño en los anteriores debates en los que han lanzado propuestas que no han sabido explicar a detalle acerca del cómo lo iban a concretar. Y en eso las expectativas que uno podía tener se pueden haber visto algo frustradas”, indicó Tincopa en RPP Noticias.

Sin embargo, consideró que el último debate presidencial puede marcar gran parte de la pauta en las próximas encuestas de intención de voto y en el resultado del domingo 6 de junio, día de las elecciones.

Tincopa analizó la postura de Castillo y Fujimori durante las últimas semanas de la campaña electoral y detalló las acciones que podrían generar un cambio en la decisión del votante.

“Castillo tenía encima las críticas de estar en una agrupación vinculada al terrorismo o Sendero. El miedo a solucionar era su vinculación con el terrorismo, con Cerrón y su capacidad técnica para dirigir al pais. En esos tres temores, él ha logrado hacer un distanciamiento en los dos primeros, pero en el tercero no. Es decir ha hecho una desvinculación más o menos explícita de Cerrón, también ha criticado los actos terroristas y ha marcado su desvinculación; pero no ha bloqueado los ataques por el lado de las críticas económicas. Su desempeño en ese sentido ha sido bastante reducido. Hay un avance medio en aplacar temores”, precisó.

“Keiko Fujimori lo que ha hecho bien es evidentemente tener respuestas más concretas en el lado propositivo, pero no ha marcado una desvinculación con el Gobierno de su padre, es más, ha cargado mucho de la mochila fujimorista, y no ha aprovechado el tiempo para marcar una desvinculación. Ha seguido reiterando la justificación de las políticas de reproducción o esterilizaciones forzadas, ha justificado en gran parte la corrupción como un virus que atacó el Gobierno de su padre. Ese tipo de cosas no genera incentivos de parte de los indecisos”, explicó.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’:Lancet Global Health publica estudio de seroprevalencia de Sars-Cov 2 en Iquitos

Te sugerimos leer