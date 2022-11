Fernando Rospigliosi: Fuerza Popular no tiene nada que ver con grupos extremistas

El vocero fujimorista indicó que no conoce de 'La Resistencia' más allá de lo que se publica en redes sociales. | Fuente: Andina

Fernando Rospigliosi, vocero e integrante del equipo técnico de Fuerza Popular, negó la noche de este miércoles que su agrupación esté vinculada con la agrupación 'La Resistencia' u otros colectivos extremistas que han expresado su apoyo a la candidatura de Keiko Fujimori.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, Rospigliosi indicó que las personas que apoyen a la lideresa fujimorista pueden tener diversas actitudes, pero que estas no representan lo que Fuerza Popular plantea.

Precisamente se refirió al respeto de la libertad de prensa en un eventual gobierno de Keiko Fujimori, sobre quien aseguró “no hay ningún tipo de duda” en cuanto a su respaldo a la prensa.

“En primer lugar que no tiene nada que ver con Fuerza Popular esas camisas negras y esos individuos que no sé quiénes serán. Fuerza Popular claramente respalda la libertad de prensa, o sea no hay ningún tipo de duda al respecto”, dijo.

“Hay personas que respaldan a Keiko Fujimori y que pueden tener actitudes diversas, pero eso no compromete en absoluto la claridad de la posición de Fuerza Popular respecto a la libertad de prensa”, añadió.

Comparación con Pedro Castillo

En esa línea, el vocero del fujimorismo hizo mención de las declaraciones de Pedro Castillo sobre revelar los sueldos de los periodistas, lo cual consideró una “amenaza directa” del candidato presidencial.

Añadió que sus simpatizantes se encargan de “agredir y golpear” a periodistas y que no hay comparación con las “protestas equivocadas” que pudieran realizar los grupos extremistas que apoyan a Keiko Fujimori.

“Yo lo único que conozco son las cosas que se publican en las redes sobre estos grupos (La Resistencia), pero más allá no sé. Ahora es absolutamente distinto agredir y golpear periodistas como está haciendo la gente de Castillo, que otras protestas que pueden ser a veces equivocadas a veces repudiables, pero que no son comparables”, dijo.

Aseguró también que la agrupación Perú Libre ha manifestado explícitamente que van a “suprimir” programas que no sean culturales, lo cual calificó como una barbaridad. Reiteró que esta actitud difiere con la que plantea el fujimorismo de sobre una “absoluta y completa libertad de prensa”.

