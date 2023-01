El candidato presidencial se detuvo en distintos locales para conversar con sus simpatizantes. | Fuente: RPP Noticias

El candidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, cerró su campaña este jueves recorriendo distritos de Lima Norte en caravanas llamadas "de la esperanza" .

Acompañado de sus candidatos al Congreso, Rafael López Aliaga inició su ruta en Carabayllo, para pasar por Comas, Los Olivos y regresar al distrito de Comas.

Durante su recorrido de cuatro horas, Rafael López Aliaga saludó a sus simpatizantes por las calles más concurridas, deteniéndose en los locales de campaña para informar sobre sus propuestas a quienes se reunían con él.

“Es una maravilla venir aquí y encontrarme con tanta gente querida. Quiero decirles lo siguiente. Ustedes saben que yo no soy político, soy empresario. Pero me he metido en política porque estoy harto de tanta corrupción y de que nadie diga nada”, señaló.

“El 28 de julio se larga Odebrecht”, dijo entre aplausos Rafael López Aliaga. No aceptó preguntas de la prensa en sus descansos.

Los candidatos al Parlamento entregaron mascarillas, pollos y alcohol en gel a las personas que se acercaban a saludarlos.

Sin embargo, al momento del cierre de la jornada, la policía impidió que finalice su campaña en la loza deportiva de la zona conocida como “La Balanza” como medida de prevención antes el incremento de casos de la COVID-19.

También en virtual

De manera paralela, Rafael López Aliaga también tuvo un cierre de campaña en sus redes sociales.

A través de sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram, la "Campaña Celeste" mostró a Armonía 10 y Corazón Serrano es espectáculos musicales dirigidos por Fernando Armas.

Durante estas transmisiones (que se repetirán 3 veces durante la noche), Rafel López Aliaga prometió traer de nuevo "la esperanza de un Perú mejor".

