Un repaso por los últimos presidentes que ha tenido el Perú

En los últimos años 20 años, el Perú llevó a cabo cuatro elecciones presidenciales consecutivas que resultaron en la elección de cuatro jefes de Estado. A pesar de ello, en ese mismo periodo el país tuvo en total siete presidentes, tres de los cuales se sucedieron solo en el último año.

Alejandro Toledo, en el 2001; Alan García, en el 2006; Ollanta Humala, en el 2011; y Pedro Pablo Kuczynski, en el 2016; llegaron a Palacio de Gobierno de forma democrática. Los tres primeros lograron culminar sus cinco años de gestión, pero Kuczynski renunció tras verse involucrado en el caso Odebrecht, que en realidad alcanzó a los cuatro mandatarios mencionados, y en un presunto intento de compra de votos para salvarse de una vacancia en el Congreso.

“Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la Presidencia de la República. No quiero ser un escollo para que nuestra Nación encuentre la senda de la unidad y armonía que tanto necesita y que a mí me negaron. No quiero que ni la Patria ni mi familia sigan sufriendo con la incertidumbre de los últimos tiempos. Habrá una transición constitucionalmente ordenada”, dijo Pedro Pablo Kuczynski el día de su renuncia.

Kuczynski fue sucedido, en marzo del 2018, por su vicepresidente, Martín Vizcarra, quien tomó como bandera el discurso anticorrupción y protagonizó constantes enfrentamientos con el mismo Congreso que había forzado la renuncia de su antecesor. En ese contexto, disolvió el Parlamento en octubre del 2019 y convocó a elecciones para elegir a uno nuevo.

“Ante la denegación fáctica de la confianza, y en respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Este es un acto constitucional previsto en el artículo 134 de la Constitución”, manifestó Martín Vizcarra aquel día.

Vacancia a Vizcarra

Martín Vizcarra no presentó una lista congresal para las elecciones del nuevo Parlamento, el cual fue conformado mayoritariamente por fuerza opositoras. Fue así que la aparición de casos de presunta corrupción que involucraron al entonces mandatario llevó a que el Congreso lo destituya en noviembre del 2020 y su lugar lo asuma el titular del Legislativo, Manuel Merino (Acción Popular), quien renunció días después tras masivas manifestaciones en su contra.

“Quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República e invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos. Mi compromiso es con el Perú y haré el mayor de mis esfuerzos para poder garantizar la sucesión constitucional que el Congreso determine. El Perú merece seguir adelante”, dijo Manuel Merino el día de su renuncia.

Luego de la dimisión de Manuel Merino, el legislador Francisco Sagasti (Partido Morado) fue elegido como encargado de la Presidencia de la República hasta el 28 de julio del 2021, con el objetivo de asegurar que el Perú cumpla, a pesar de sus sucesivas crisis políticas, una nueva transición democrática.

