Trabajo y desempleo: un análisis de las propuestas de Pedro Castillo y Keiko Fujimori de cara a la segunda vuelta

La falta de trabajo y de calidad laboral son algunos de los problemas que tendrá que enfrentar el próximo gobierno. | Fuente: Andina

Solo en Lima metropolitana se estima que en el primer trimestre del 2021 existen más de 700 mil personas desempleadas. Además, según información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la población empleada disminuyó en 32.1%, es decir, hay aproximadamente 942.200 personas que no pueden cubrir el sueldo mínimo. Finalmente, siempre según el INEI, el subempleo aumentó en 12.5%.

Este es el escenario que se presenta solo en la capital. En todo el Perú se estima que al cierre del 2020 más de 2,2 millones de peruanos habían perdido el empleo debido a la pandemia de la COVI-19.

El desempleo es uno de los principales problemas con los que tendrá que lidiar el próximo gobierno. Por ello consultamos con especialistas para conocer mejor las propuestas de los candidatos Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular). Ambos tienen miradas distintas de esta dura realidad, pero también tienen coincidencias.

La propuesta Castillo

Perú Libre, el partido con el que postula Pedro Castillo, propone una serie de reformas que constan en el documento presentado como plan de gobierno ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Lo puede descargar aquí.

Entre los planteamientos destacan la propuesta de formación de sindicatos, un código laboral, una política de remuneraciones y la eliminación de la tercerización, los services y los contratos a plazo fijo. Sin embargo, advierte el abogado laboralista Jorge Toyama, estos últimos mecanismos "son válidos y necesarios en tanto no haya abuso, y se practican en todo país desarrollado".

Pedro Castillo se enfoca en los derechos laborales pero poco habla de inversión económica, en el documento presentado como plan de gobierno ante el JNE. | Fuente: Andina

“Medidas como la supresión de la tercerización o de los plazos fijos no son correctas. La libertad de la empresa presupone que una empresa puede buscar a otra especializada que lo haga mejor que ella para determinados bienes y servicios. Igual, los plazos fijos son importantes para actividades temporales o intermitentes”, comentó a RPP Noticias.

La otra propuesta gira en torno a dar calidad de empleo, para lo que se enfoca en la formación de sindicatos. Javier Mujica, de la Asociación Peruana de Laboralistas, confirma que en el Perú los sindicatos prácticamente han desaparecido, casi no hay negociación colectiva, se ha preferido las contrataciones temporales y no hay un código laboral. “Como consecuencia de ello las relaciones laborales se regulan por una legislación enredada y compleja que hace difícil la vida para las empresas y dificultan su aplicación. La propuesta del señor Castillo suena bien, pero es incompleta porque debe mirar el bosque y no solo el árbol”, indicó.

Por otro lado, Toyama también señaló que lo importante de un sindicato es que se centre en la relación laboral y que no desequilibre la inversión y gestión de la empresa. “En otras palabras, el fomento y desarrollo de sindicatos no debe suponer una limitación para el crecimiento y sostenibilidad de las empresas”, advirtió.

El "rescate" de Keiko Fujimori

La candidata Keiko Fujimori expone en su plan de gobierno el llamado “Rescate 2021”, con el que asegura se buscará “el desarrollo de una verdadera economía social de mercado”. Allí se expone la reactivación económica y generación de empleo. En ese orden, pues se da bastante énfasis a la formalización de empresas. Puede descargar el plan aquí.

Keiko Fujimori plantea el Rescate 2021, con lo que espera recuperar la economía y generar empleo. | Fuente: Andina

Por ejemplo, uno de los puntos que se expone en el plan de gobierno de Fuerza Popular es “Licencia cero para Mypes”, con lo que se propone eliminar barreras de entrada al mercado como inscripciones, licencias o autorizaciones, para las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que generan la mayoría del empleo formal.

Mujica advierte esta es una propuesta "discriminatoria" porque castiga al productor formal, que cumplió las reglas, y premia al que escogió el camino fácil. “Y eso, lamentablemente, es populismo puro y duro, pero no resuelve los problemas (…) Para generar empleo tiene que haber demanda y para eso hay que implementar políticas que vigoricen el mercado interno, mejorar los ingresos de la gente para que con la demanda que esto genera se impulsen nuevos focos de oferta de bienes y servicios”, indicó.

Fuerza Popular también propone un plan de acción a corto plazo, y como parte de esto se propone un mecanismo de empleo rápido que permitirá la realización de obras comunales y vecinales, bajo una administración público-privada. Sin embargo, el economista Marcel Ramírez cuestionó que este tipo de obras “solo recuperarán empleos de baja calificación y en forma temporal”.

“Debe quedar claro que estos programas solo buscan brindar empleo de manera transitoria y no son una solución para recuperar la pérdida de empleo formal de manera sostenida en el mediano y largo plazo”, indicó el docente de la Universidad Pacífico.

En ese sentido, el laboralista Jorge Toyama también advirtió que se trata de algo urgente y temporal, pero lo que se necesita es inversión privada. “Es fundamental promover la inversión privada porque la única forma comprobada en todos los países de creación sostenible de empleo es la del sector privado”.

La agricultura es uno de los factores en común de Fuerza Popular y Perú Libre para generar empleo. | Fuente: Andina

La agricultura en común

Durante la revisión de las propuestas para generar empleo llamó la atención un detalle: la agricultura. Por un lado, Fuerza Popular nos habla de incorporar a la actividad económica áreas con poca productividad agrícola o ganadera. Perú Libre expresa la necesidad de ampliar la frontera agrícola.

La agricultura es una de las fuentes de trabajo más antiguas del Perú. Marcel Ramírez nos recuerda que actualmente la agricultura representa el 40% de las exportaciones no tradicionales y el 12% de las totales. Además, abarca aproximadamente el 5,6% del total del PBI.

“El potencial generador de empleo es grande en el agro, pero obliga a orientar la frontera agrícola hacia productos que tengan ventajas competitivas para posicionarse en los mercados internacionales. Se propiciaría un agro de mayor valor agregado y con ello se maximizaría su capacidad generadora de empleo formal y de mejores ingresos para los hogares”, comentó.

Al respecto, Toyama recordó que la mayoría de trabajadores agrícolas se encuentra en minifundios, pequeñas parcelas, donde también hay mucha informalidad. “Parece razonable que se apueste por la actividad agraria, rural, pero también, nuevamente, se creen los mecanismos para que se invierta en esas áreas y se brinde todo el apoyo y subsidios para los microempresarios”, indicó sobre esta propuesta que comparten tanto Fuerza Popular como Perú Libre.

Es así como llegan las propuestas de Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Con varios cuestionamientos, pero con la meta de mejorar el empleo que también es parte de la crisis causada por la pandemia de coronavirus. Los electores tendremos la última palabra sobre estos planteamientos.

Te sugerimos leer