El sociólogo Sandro Venturo manifestó que hay que ver el "vaso medio lleno" después de los primeros resultados del boca de urna y el conteo rápido de América TV / Ipsos que mantiene el empate técnico entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori tras las Elecciones 2021.

"Si miramos el vaso medio lleno, hay consensos en todo el país. Incluso en el país partido en dos. Sabemos que queremos reactivar la economía, superar la pandemia, también hay consenso sobre la seguridad ciudadana, en mejorar la educación y la salud", dijo Venturo en RPP Noticias.

En ese sentido, el sociólogo sostuvo que quien gane tiene que generar alianzas puntuales "en base a lo que la mayoría demanda".

"Quien gane tiene que ser consciente de su precariedad, de que gobierna para todo el país y que hay banderas más grandes que casi todos levantamos. Debe tener una cuota de humildad, que pasa por reconocer sus propios límites, sabiendo que la responsabilidad que tendrá él o ella es más grande que la que tienen con todos sus electores", agregó Venturo.

El especialista agregó que, en caso de perder, Pedro Castillo o Keiko Fujimori "deben ser capaces de reconocer su derrota, porque está en juego la estabilidad del país".

Respetar las reglas del juego

Sandro Venturo recalcó que en el Perú aún no hemos llegado a tener esa cultura política en la que, si algún candidato no está de acuerdo con determinadas reglas básicas [como respetar un resultado adverso], no pierde el otro, sino él mismo.

"Quien gane no habrá ganado la lotería. En política quien gana por medio punto o por un punto no se ha ganado todo el premio, sino que tiene que ser consciente de que ese triunfo es ajustado, que es insuficiente para gobernar con impunidad o ligereza", agregó.

