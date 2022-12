Los comicios internos definirán a los candidatos oficiales por cada partido a las Elecciones Generales 2021. | Fuente: Andina

Superada la crisis política, la previa de las Elecciones 2021 sigue su curso, aunque con algunas modificaciones. Dos renuncias, dos precandidatos rechazados por el JNE y al menos tres precandidaturas en suspenso son el resultado de los cambios que se han dado en los últimos días de cara a las elecciones internas que se realizarán el 29 de noviembre y 6 de diciembre.

Son 24 partidos políticos que decidirán a sus candidatos oficiales para las elecciones del próximo 11 de abril. En estas listas se presentarán postulantes a la presidencia, vicepresidencias, Congreso y Parlamento Andino.

¿Cómo llegan los precandidatos a las elecciones internas de los partidos?

LOS RENUNCIANTES

La primera renuncia fue la de Máximo San Román. El empresario confirmó esta decisión a la prensa, luego de que el partido Contigo anunciara mediante un comunicado que su candidatura había sido retirada. La información fue difundida en redes sociales el 10 de noviembre. “La democracia y el Perú se defiende con principios y no con oportunismo electoral”, finaliza el comunicado.

San Román indicó que presentó su renuncia irrevocable por no estar de acuerdo con el Comité Ejecutivo de Contigo, en torno a la vacancia de Martín Vizcarra. “La discrepancia, básicamente, iba porque el Comité Ejecutivo estuvo apoyando la vacancia de Martín Vizcarra contra mi opinión y contra mis principios democráticos”, dijo.

Alfredo Barnechea desistió de su precandidatura por Acción Popular (AP). | Fuente: Andina

El otro renunciante es Alfredo Barnechea. Confirmó su decisión el domingo: "Acción Popular carece en la actualidad incluso de dirigentes y se encuentra severamente dividido. No me siento capaz de representar un partido así, por eso he decidido retirar mi candidatura ", sostuvo en un extenso video. También cuestionó el sistema político, que "ha provocado que se tengan hasta cuatro presidentes en los últimos años".

Por Acción Popular aún quedan las precandidaturas de Luis Enrique Galvez, Edmundo del Águila y Yonhy Lescano.

EN SUSPENSO

La precandidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori se pronunció sobre el pedido del Ministerio Público para que el Poder Judicial ordene la suspensión temporal de las actividades políticas de Fuerza Popular como parte de la investigación preparatoria que afronta en torno al caso Odebrecht.

Incluso, Fujimori acudió hasta la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA). El caso será evaluado el próximo 30 de noviembre.

La otra candidatura es la del presidente interino Francisco Sagasti. Hasta antes de jurar al cargo se encontraba como segundo vicepresidente en la lista de Julio Guzmán, por el Partido Morado. Inmediatamente presentó su renuncia a la candidatura, pero fue rechazada por el Órgano Electoral Nacional (OEN) del Partido Morado debido a que la ONPE indicó que no le corresponde pronunciarse al respecto. El caso se encuentra en manos del JNE.

Keiko Fujimori expresó su preocupación por una posible suspensión de las actividades partidarias de su organización Fuerza Popular, como parte de una investigación por el delito de lavado de activos en el marco del caso Odebrecht. | Fuente: Andina

QUEDAN FUERA

En tanto, las autoridades electorales sí se han pronunciado sobre ciertos casos, como en el de la candidatura del ex congresista Richard Arce, quien presentó su precandidatura por Renacimiento Unido Nacional (Runa). El partido político no cumplió con presentar su lista ante la ONPE y buscó una respuesta ante el JNE, pero fue negativa. “Acabo de recibir la resolución declarando improcedente mi participación en este proceso electoral”, dijo Arce a RPP Noticias. Es así que dentro del partido solo ha quedado la candidatura de Ciro Gálvez Herrera.

Lo mismo ocurrió con la precandidatura de Virgilio Acuña. Su postulación por el partido Vamos Perú quedó cancelada tras decisión del Jurado Nacional de Elecciones, que declaró nula la inscripción de Acuña en el partido. “Es un caso absolutamente raro porque mi designación como candidato y miembro lo ha hecho el congreso nacional del partido”, dijo el ex candidato a RPP.

Richard Arce quedó fuera luego de que el JNE no aceptara su pedido de aceptar su precandidatura por el partido Renacimiento Unido Nacional (Runa). | Fuente: Andina

Este es el escenario previo al 29 de noviembre y 6 de diciembre, días en que se definirán las candidaturas dentro de los partidos que competirán el próximo 11 de abril. Los resultados de las primarias se conocerán el 9 de diciembre.

