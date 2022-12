Reniec cambia de autoridad este 31 de agosto: ¿Cuál es la importancia de la entidad en los comicios?

Reniec es uno de los tres organismos públicos que conforman el sistema electoral del país. | Fuente: Andina

Ha pasado más de un año y medio desde que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) es dirigido por un jefe interino. Juan Pachas Serrano, anterior gerente general de la institución, ocupa el cargo provisionalmente desde el 7 de febrero de 2019, cuando el entonces jefe, Jorge Luis Yrivarren Lazo, culminó su mandato de cuatro años.

Por estos días, la Junta Nacional de Justicia -el organismo responsable de elegir a la autoridad de Reniec- evalúa al nuevo sucesor oficial entre diez postulantes. La decisión final se conocerá el 31 de agosto. El cambio coincide con este tiempo previo a los comicios generales de 2021.

¿Cómo funciona Reniec en un contexto electoral?

Además de inscribir nacimientos, matrimonios, divorcios y defunciones, el Reniec tiene otros roles fundamentales para el ejercicio de la ciudadanía. Y uno de ellos tiene que ver con el derecho al voto. De acuerdo con la Constitución, en su artículo 183, esta entidad debe preparar y mantener actualizado el padrón electoral, que es el listado definitivo de todos los peruanos (domiciliados en el país y residentes en el extranjero) aptos para participar en los comicios. Además, su trabajo de registro de esta información sirve de base para que la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones cumplan con sus propias funciones.

“El padrón electoral es el primer escalón de la organización de un proceso de elecciones. Sin padrón no hay elección. Ahora, ¿quiénes están en ese padrón? Están todos los peruanos mayores de 18 años y, ya desde la elección pasada, se incluye también a aquellos que cumplen 18 años el mismo día de los comicios. Cuando el padrón se cierra, pasa a ser auditado por el Jurado Nacional de Elecciones, que luego lo devuelve a Reniec. Y Reniec entrega ese padrón a la ONPE, para que esta desarrolle sus funciones; por ejemplo, la organización de cada local de votación y la distribución de mesas a lo largo y ancho del país”, explicó para este informe el politólogo y ex jefe de la ONPE, Fernando Tuesta Soldevilla.

Con la Ley Nº 30673, que en octubre de 2017 modificó toda la normativa electoral, se establece que el padrón electoral correspondiente a la ciudadanía en general se cierra 365 días calendario antes de la fecha de la elección. Es por ello que el utilizado para los comicios generales del 11 de abril de 2021 se ‘congeló’ el 11 de abril de este año. No obstante, es posible que Reniec elabore padrones adicionales a petición de algunos partidos políticos con la relación de militantes para sus elecciones internas.

“La principal función de Reniec y quizás la que más he ocupa el trabajo de la institución es la identificación de los ciudadanos. En otras palabras, el registro y la confirmación de la existencia de una persona en el Perú depende de Reniec. Los registros que tiene Reniec son importantísimos para el proceso porque van a permitir, además, seleccionar a los miembros de mesa y presentar tachas contra los miembros de mesa. En verdad, [Reniec] forma una parte muy importante de la organización del proceso electoral que se hace de la mano del Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales”, dijo para este texto la abogada constitucionalista Gabriela Oporto Patroni.

La selección de su nuevo jefe ya está en etapa final

Como lo informamos al inicio, el Reniec tendrá -junto con ONPE- un nuevo jefe para el 31 de agosto, cuando la Junta Nacional de Justicia haya decidido sobre diez aspirantes al puesto. Los candidatos que han pasado las pruebas previas de eliminación son Humberto Arteaga Cortéz; Augusto Bernuy Alva; Carlota Casalino Sen; Mariano Cucho Espinoza (ex jefe de ONPE); Adolfo Herrera Orlandini; Félix Jiménez Chuque; Carlos Loyola Escajadillo; Ricardo Saavedra Mavila; Arístides Tejada Arana; y Carmen Velarde Koechlin.

De acuerdo con sus hojas de vida, todos han ocupado puestos en entidades del Estado. Casalino; Cucho; Herrera; Jiménez; Loyola; Saavedra y Velarde han tenido, además, experiencia laboral en el propio Reniec. El especialista en Derecho Electoral, José Tello Alfaro, aclaró para este informe que no existe conflicto ni complicación en nombrar a un nuevo jefe de Reniec en medio de las elecciones generales ya convocadas.

“Lo que no puede darse, y en eso hay que ser bastante claros, es el factor renuncia. Por ejemplo, si se elige al nuevo jefe [o nueva jefa], debería tener una causal consistente si es que decide renunciar. Evidentemente, está impedido de hacerlo si no hay una justificación válida. Muchas personas creen que, cuando hay un proceso convocado, el cargo es inamovible y no es así. No hay renuncia, que es muy diferente a que sea imposible una renovación si hay vencimiento del mandato”, señaló Tello.

Al igual que para ONPE, los postulantes a la jefatura de Reniec ya han sido calificados en tres etapas: conocimientos, curricular y de plan de trabajo. Entre los días 22, 24 y 25 de agosto se presentarán por grupos para la última evaluación, que es la de entrevista personal ante el jurado de la JNJ. Esta prueba será pública y transmitida por las redes sociales del organismo evaluador.

