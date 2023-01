Rafael Santos Normand: “No tengo nada que ver con el señor Rafael López Aliaga”

Rafael Santos Normand estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: Andina

El candidato presidencial Rafael Santos Normand, de Partido Patria Segura, negó tener algún vínculo con Rafael López Aliaga, en respuesta a las críticas que ha recibido por atacar a los opositores del empresario durante el debate de anoche.

“No tengo nada que ver con el señor Aliaga”, dijo en Ampliación de Noticias, tras rechazar el calificativo de ‘chaleco de Rafael López Aliaga’ que utilizó en su contra el candidato Julio Guzmán. “De ninguna manera”, manifestó.

“Yo no he denigrado a nadie, he hecho una denuncia. He hablado con la voz del pueblo, porque parece que acá hay dos realidades: la de los medios de comunicación y del Gobierno y la realidad que vive el pueblo”, comentó.

“Lo único que he hecho es pedirles a las personas que estaban ahí, que han sido funcionarios públicos, que esclarezcan las dudas que tenemos los ciudadanos”, añadió.

“La gente no quiere propuestas”

Rafael Santos Normand aseguró que su objetivo durante el debate fue “decir la verdad”, ya que, en su opinión, el electorado ya no quiere escuchar propuestas por parte de los candidatos.

“La gente no quiere más propuestas, la gente quiere compromisos. No un mensaje estudiado y arreglado, como un chiquito de colegio. ‘Yo voy a hacer’. Hace 20 años escuchamos lo mismo. (...) Mi compromiso es decir la verdad. Ayer he dicho la verdad”, comentó.

El candidato dijo que ya ha tenido la oportunidad de exponer sus planteamientos, pero lamentó la poca exposición que ha tenido en los medios de comunicación. Por ello, consideró, tiene una baja intención de voto en los distintos sondeos.

“No es que (la gente) no me respalde, no me conoce. No he tenido la exposición que otros candidatos han tenido, como el señor Julio Guzmán, que tiene el mismo porcentaje que yo y, lamentablemente, a él le han dado todas las cámaras”, remarcó.

