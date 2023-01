El candidato a la presidencia de Perú por el partido Perú Patria Segura Rafael Santos, durante su participación en la tercera fecha de los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones. | Fuente: EFE

El candidato de Perú Patria Segura, Rafael Santos, consideró este jueves que el Perú se ha sumido en la pobreza y en la muerte debido a gobiernos ineficientes en medio de la pandemia por la COVID-19.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, el candidato señaló que es necesario traer más vacunas contra la COVID-19 lo antes posible e incidir en la primera línea de atención médica.

"Mira el gobierno que acaba de pasar con denuncias de corrupción tremendas, lo único que ha hecho es pelearse entre el Ejecutivo y Legislativo y no han traído propuestas, no han traído vacunas, no han traído empleo, prácticamente el Perú se ha sumido en la pobreza y en la muerte por gobiernos ineficientes", dijo.

Rafael Santos indicó que el 12 de abril, "cuando ya se tenga claro quién va a gobernar prácticamente el Estado", los partidos políticos podrán trabajar de manera conjunta con el actual gobierno, "que es ineficiente totalmente", para enfrentar la pandemia de la COVID-19.

"Se tendrá que trabajar de la mano, no podemos seguir dividiendo al país (...) ya no podemos seguir discutiendo entre los peruanos, podemos ser rivales todos los candidatos, pero una vez ya que el pueblo decida tenemos que trabajar todos por el Perú y el Perú está primero antes que cualquier apetito político o de poder", sotuvo.

"Zar anticorrupción y de seguridad ciudadana"

En relación a la seguridad ciudadana, Rafael Santos propuso trabajar de manera integral con la Fiscalía y el Poder Judicial para evitar que los delincuentes detenidos salgan "por una puerta giratoria", luego de haber sido capturados gracias a "centros de comando y control" que pondrá su gobierno en cada uno de los distritos del Perú, en coordinación con la Policía Nacional.

"Tenemos que definitivamente trabajar de la mano con el Poder Judicial y el Ministerio Público para que estos malos jueces y malos fiscales no estén sacando a los delincuentes (...) vamos a crear el 'zar anticorrupción y de seguridad ciudadana' que va trabajar directamente con el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía para que todos estos casos no pasen por alto", dijo.

"Club de los lagartos"

De otro lado, Rafael Santos afirmó que "le parece muy bien" la denuncia que interpondrá en su contra el candidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano, ante el Jurado Nacional de Elecciones por su compartamiento en el debate.

"Ahí está el club de los lagartos, ojalá se desenmascare este 11 de abril, porque el señor Lescano tiene mucho que responder ante la ley y la justicia", expresó.

