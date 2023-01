El candidato a la presidencia de Perú por el partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga, participa en la tercera fecha de los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones. | Fuente: EFE

El candidato a la segunda vicepresidencia de la República por Renovación Popular, almirante Jorge Montoya, respondió este jueves a las críticas sobre la presentación de Rafael López Aliaga en el tercer día del debate presidencial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y señaló que esta participación no afectará su posición en la preferencia electoral.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, el también candidato al Congreso de la República en la lista de Lima con el número 1, explicó que Rafael López Aliaga leyó sus propuestas porque el formato oral "no ayudaba".

"La intención de leer era transmitir todo lo que quería decir de su plan de gobierno ya que el formato no ayudaba mucho a hacerlo de manera oral, de manera oral se transmite una o dos frases y sobre eso se daba vuelta, de esa manera se aseguraba que iba a transmitir todo completo", dijo.

"Pidió que el médico se acercara"

Jorge Montoya aclaró también que el estado de salud de Rafael López Aliaga "no era el adecuado" e incluso estaba "medio descompensado".

"El estado de salud en que estaba no era el adecuado, venía de una campaña fuerte en el sur (...) su estado de salud no era el adecuado, inclusive en un intermedio pidió que el médico se acercara a verlo y estaba medio descompensado", indicó.

Rafael López Aliaga aseguró durante la noche del miércoles que leyó sus propuestas porque pocos minutos de intervención no permitían dejar algo sólido y además estaba "algo afónico".

"El formato serio para mí es hablar tres minutos y medio seguido, no estar picoteando minutos, no queda otra para dejar las ideas claras y distintas uno debe tener un formato más amplio", dijo a TV Perú.

Algunos candidatos presidenciales como Daniel Salaverry (Somos Perú) y Julio Guzmán, cuestionaron la decisión de Rafael López Aliaga de leer sus propuestas durante varios momentos del último debate presidencial del JNE.

"No puede ser que la gente este desesperada y que haya candidatos que lean sus propuestas porque no tienen idea de lo que van a hacer y ni siquiera están convencidos de lo que dicen. Eso me pareció una falta de respeto absoluta. El señor López Aliaga lo hizo de comienzo a fin", dijo Guzmán a RPP.

