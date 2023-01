Las Elecciones Generales 2021 se realizarán el próximo 11 de abril. Los peruanos deberán acudir a las urnas. | Fuente: Andina

Las Elecciones Generales 2021 se celebrarán el próximo 11 de abril y en ellas se elegirá al presidente y los congresistas que conducirán el país por 5 años. Durante este proceso regirán nuevas normas de la Reforma Electoral. Conozca cuáles son y sus implicancias.

Como indica la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la reforma electoral busca mayor transparencia, probidad y responsabilidad de los partidos políticos, sus líderes y candidatos para contribuir a la gobernabilidad del país.

Las normas que marcarán la campaña electoral son:

PARIDAD Y ALTERNANCIA

Esta norma dicta que las listas de aspirantes al Congreso de la República deben estar compuestas por la misma cantidad de hombres y mujeres y que, además, en su numeración ambos sean ordenados de manera intercalada. Esto con el objetivo de dotar de mayores oportunidades a las mujeres para ser elegidas.

Una variación: inicialmente la formulación de esta medida incluía la eliminación del voto preferencial, que permite al votante apoyar a un máximo de 2 candidatos al Congreso de la misma lista de manera directa. Este punto finalmente fue mantenido por el Congreso para estas elecciones y retirado para las del 2026.

Un posible efecto negativo de que tanto paridad y alternancia y el voto preferencial convivan en el proceso 2021, de acuerdo con la abogada constitucionalista Beatriz Ramírez, es que “el voto preferencial le permite al electorado alterar la composición de la lista y que los candidatos que tengan mayor dinero hagan una campaña individual, entonces se reduce el efecto [positivo] de la paridad y alternancia”.

La paridad y alternancia busca que las mujeres tengan una mayor representación en la política. | Fuente: Andina

Por su parte, Milagros Campos, ex integrante de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, comenta que este proceso electoral aclarará el efecto de que ambas medidas coexistan debido a que “al ser poco usado el voto de confianza, es una pequeña porción del electorado quien decidirá a los representantes que finalmente ocuparán un cargo, una mayor visibilidad de mujeres debería llevar a una mayor elección de ellas, eso lo determinará este proceso”.

Campos agrega que el voto preferencial "no es bueno ni malo". No obstante, sostiene que "no fortalecería a los partidos políticos por tener efectos perniciosos en la campaña y en la relación de competencia intrapartidaria".

FINANCIAMIENTO DE PARTÍDOS POLÍTICOS

Esta norma, con impacto económico en los partidos políticos y la campaña electoral, cuenta con una mayor participación de la ONPE como entidad reguladora. Al respecto, Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, refiere: “Esta entidad tiene la posibilidad de revisar directamente las cuentas bancarias de los partidos políticos. También, entre las sanciones, en caso el partido no cumpla con las obligaciones establecidas, puede suspenderse su registro”. A estas facultades también se le suma cobranza coactiva de multas impuestas a los partidos.

Por su parte, Luis Egúsquiza, Coordinador del Programa de Diálogos Políticos en IDEA Internacional, destaca la restauración de la obligatoriedad de la presentación de informes de campaña, suprimida inicialmente en el año 2017. Sin embargo, cuestiona la eliminación de la cancelación de la inscripción del partido político como sanción definitiva.

Con esta reforma se reduce el tope de los importes que pueden ingresar a los partidos políticos a través de actividades proselitistas (fiestas, bingos, concursos, entre otros) de 250 UIT a un monto máximo de 100 UIT o 430 mil soles. Según Egúsquiza, se trata de actividades complicadas de fiscalizar por encontrarse comprobantes sin plena garantía de autenticidad y la dificultad de contactar a los aportantes, lo que incrementa el riesgo incurrir en aportes falsos o pitufeo.

Si bien se creará una representación en el Congreso para los peruanos en el exterior, no se ampliará el número total de autoridades elegidas. | Fuente: Andina

SUSPENSIÓN DE LAS ELECCIONES PRIMARIAS ABIERTAS SIMULTÁNEAS OBLIGATORIAS

La pandemia de la COVID-19 exige evitar reuniones sociales y, sobre todo, las aglomeraciones. Por este motivo se suspendieron las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) hasta el 2022, fecha de las elecciones municipales y distritales.

Bajo este sistema debían ser elegidos los candidatos oficiales para las elecciones generales. Como alternativa a esta modalidad, se realizarán las elecciones internas en los partidos políticos.

ELECCIONES INTERNAS

A comparación con años anteriores, donde la participación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en las elecciones internas era solicitada voluntariamente por los partidos políticos para las etapas que ellos la crean necesaria, la Ley Nº 31038 indica que en estas elecciones su papel será de organizador y conductor del proceso electoral interno, de manera obligatoria.

“La ONPE ha emitido un reglamento que establece las modalidades para la elección y los procedimientos de cada proceso. Si bien este es un avance frente a las elecciones del 2016, debido a que el PASO fue suspendido por la pandemia, surgen 2 modalidades: 1 militante 1 voto y la de delegados. La ONPE hizo una consulta sobre la que elegirán los partidos y en su mayoría están eligiendo la de delegados que, respecto a las otras, son las menos participativas”, señala al respecto Luis Egúsquiza de IDEA Internacional.

No podrán postular en las próximas elecciones quienes hayan sido sentenciados en primera instancia por delitos dolosos. | Fuente: Andina

IMPEDIMENTOS DE POSTULACIÓN

Conforme a la Ley Nº 31043 las personas con sentencia condenatoria en primera instancia por delitos dolosos en calidad de autoras o cómplices no podrán postular a cargos de elección popular, así como tampoco podrán ocupar cargos públicos.

VOTO EN EL EXTRANJERO

A través de la Ley N° 26859, los peruanos residentes en el extranjero tendrán la posibilidad de elegir a sus autoridades mediante la creación del distrito 27 al que se le atribuye dos escaños. Sobre esta norma, Milagros Campos comenta: “Se trata de un tema muy importante, pero debe señalarse que no se incrementó el número [total] de representantes, con lo cual podría haber un problema con una posible mayor subrepresentación en Lima”.

Estas normas deberán ser aplicadas en unas votaciones en contexto de pandemia. Mientras tanto, queda la expectativa sobre cómo aplicarán estas directrices los partidos políticos a través de la campaña y el desempeño de la ONPE a lo largo de los comicios.

