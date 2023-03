Pese a tener posiciones contrarias, Pedro Castillo y Keiko Fujimori coinciden en una mirada conservadora respecto al reconocimiento de algunos derechos. | Fuente: Andina

La segunda vuelta electoral ha dejado una sensación de incertidumbre respecto al reconocimiento de algunos derechos que involucran a sectores vulnerables de la sociedad; en especial por la respuesta de los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori en torno a casos como la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario, la muerte digna, entre otros.

Los documentos que han presentado Fuerza Popular y Perú Libre como planes de gobierno no contemplan estos temas, y cuando los candidatos son consultados en entrevistas generalmente han ofrecido comentarios contrarios o ambiguos.

Especialistas coinciden en que ambos candidatos tienen una posición conservadora y dejan dudas sobre los derechos civiles.

Camino a una Asamblea Constituyente

Unos días antes de las votaciones del 11 de abril, Pedro Castillo fue entrevistado en el programa Nada está dicho. El candidato de Perú Libre, que estaba en ascenso en las encuestas, fue consultado sobre la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario y la muerte digna, o eutanasia. “Vamos a trasladar a la Asamblea Nacional para que se debata”, repetía Castillo, después de rechazar cada uno de estos temas.

Si bien es cierto que el ideario de Perú Libre menciona la despenalización del aborto, Liz Meléndez, directora de la organización Flora Tristán, considera que en general el problema no es abordado como un derecho humano de las mujeres en esta propuesta. “No establece una dirección, en el sentido de respetar el derecho a la autonomía reproductiva”, comentó a RPP Noticias.

Actualmente, en nuestra región, Argentina es uno de los últimos países en despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación. En el Perú solo se admite el aborto terapéutico. Conforme al Código Penal, en el artículo N°114, una mujer que se someta a un aborto “será reprimida con pena privativa de libertad no mayor de dos años”.

Pero también preocupa la igualdad de oportunidades para las mujeres, principalmente por diversas declaraciones de Castillo. “Aunque efectivamente, el ideario de Perú Libre menciona mejoras en los servicios maternos y en educación, la verdad es que también tiene posturas muy conservadoras y en algunos momentos han seguido algunos discursos en contra de la igualdad de género. Nosotras esperamos que esto vaya cambiando”, agregó Meléndez.

Otro tema importante es el matrimonio igualitario. Varios países ya han reconocido el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero en este lado del mundo aún hay antecedentes negativos como el caso Ugarteche, negado por el Tribunal Constitucional. Castillo ha rechazado esta propuesta, pero también la dejó en manos de una eventual Asamblea Constituyente.

“Derechos como la identidad o tener una familia no deberían ser sometidos a discusión, ya que si se deja al voto los derechos humanos de una población se están reproduciendo situaciones de desigualdad, discriminación y violencia, avalados por el propio Estado”, consideró David Arguedas, asesor del área de Fortalecimiento de Capacidades de PromSex.

Pero la muerte digna planteada por Ana Estrada es uno de los temas que más llamó la atención durante la primera vuelta; y Pedro Castillo, al ser consultado sobre el tema, volvió a dejarlo en manos de una eventual Asamblea Constituyente. “Es un tema que no ha estado antes en la agenda, al menos de manera notoria, y esto ha llevado a que se den respuestas simples, mecánicas, muchas veces limitadas a la invocación de algún dogma o una idea, pero sin un debate serio”, indicó Elizabeth Salmón, directora ejecutiva del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Idehpucp).

“No la comparto, pero la respeto”

Pese a ser rival político de Pedro Castillo, la candidata Keiko Fujimori ha asumido una mirada similar en torno a los derechos que se debaten en la opinión pública. Por ejemplo, al ser consultada sobre el proceso judicial de Ana Estrada, en entrevista con el programa Agenda Política, Fujimori indicó que “la vida se defiende desde la concepción hasta la muerte natural”.

“En el caso de la señorita Ana Estrada lo que he visto es mucho dolor. Y entiendo que esta resolución es de carácter personal. No la comparto, pero la respeto. Pero lo que a mí me preocupa es que esto se pueda generalizar”, indicó.

Al respecto, Elizabeth Salomón puntualizó que, judicialmente, la eutanasia no es un tema cerrado, por lo que cualquier persona en una situación similar tendría que recurrir a un recurso de amparo. “Yo creo que hay que empezar por admitir que se trata de un tema importante, que involucra a la dignidad humana, que es controversial, pero que justamente por eso amerita una discusión y una evaluación informada, desprejuiciada y de buena fe”, dijo la docente universitaria.

Por otro lado, la candidata fujimorista también se ha opuesto al matrimonio civil igualitario. En cambio, ha planteado la unión civil o unión patrimonial. Para Arguedas se trata de una propuesta que no se ajusta al derecho internacional.

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que sugerir cualquier figura alternativa al matrimonio igualitario es discriminatorio. En ese sentido, la candidata Fujimori se aleja del estándar de derechos humanos para proponer una medida acorde con sus alianzas con organizaciones fundamentalistas que rechazan el reconocimiento de plenos derechos a las personas LGTBI”, dijo el vocero de Promsex.

Una situación similar ocurre respecto a la despenalización del aborto. Advierte Liz Meléndez que hay una mayor resistencia en Fuerza Popular. “No obstante, sí tenemos por el lado de Fuerza Popular una constante negación y vínculos con sectores que han tratado de negar y de bloquear avances en cuanto a este derecho. Yo creo que va a ser muy difícil avanzar en esta dirección”, comenta, en lo que sería un eventual gobierno de Keiko Fujimori.

Una agenda conservadora

¿Cómo se puede entender la mirada política de Pedro Castillo y Keiko Fujimori? Los especialistas consultados coincidieron en que ambos candidatos tienen una posición conservadora. “Creo que hay que partir por reconocer que desde un punto de vista de la agenda social y cultural ambas candidaturas son marcadamente conservadoras”, comentó Elizabeth Salmón a este medio periodístico.

En el caso de Keiko Fujimori, consideró que detrás de ella “hay unas alianzas marcadamente antiliberales, incluso vinculadas a posiciones religiosas ultraconservadoras”. Y por el lado de Pedro Castillo, pese a que la izquierda está asociada a una mirada progresista en derechos, su pensamiento está más vinculado a una agenda de reivindicación económica. “Es un pensamiento de izquierda bastante obsoleto”, comentó.

Ahora, hay una realidad que parece no ser tomada en cuenta por los candidatos. En los primeros tres meses de este año, el Ministerio de la Mujer informó que se produjeron 34 feminicidios. Por otro lado, la discriminación también ha provocado la fuga de talento de la población LGTBQ+. Esta es una de las razones para dejar el país, según el estudio “Migración internacional calificada de peruanas/os LGTBQ+" , y el 90% de las personas gays, lesbianas o bisexuales encuestadas respondió que no podían expresar su orientación sexual en el Perú.

“Con estas cifras terribles de feminicidio, con cifras terribles de crímenes de odio, con cifras terribles de violencia sexual, es que estos gobiernos, cualquiera que salga elegido o elegida, tienen que trabajar. Es sobre estas realidades que tienen que actuar, y lamentablemente, es sobre estas realidades de las que no se habla y no se tiene propuestas claras para ir a la raíz del problema”, cuestionó Meléndez.

Quedan pocas semanas para que los peruanos decidan, el 6 de junio, quién será el próximo presidente o presidenta. ¿Podrán cambiar sus planteamientos los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori?

