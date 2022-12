Algunas agrupaciones políticas tuvieron cambios en sus listas partidarias con miras a las elecciones del 2021. Deberán ser ratificadas tras la inscripción de la lista ganadora en las elecciones internas. | Fuente: Agencia Andina

Son distintos los motivos por los cuales algunos candidatos salieron del camino para llegar a Palacio de Gobierno en las próximas elecciones generales del 2021 a poco realizarse las elecciones internas en las agrupaciones políticas. El primero en declinar fue el ingeniero y ex asesor presidencial Máximo San Román, quien postulaba con el Partido Contigo. San Román tomó la decisión de renunciar por discrepancias con el comité ejecutivo del partido, pero la crisis política por la vacancia presidencial de Martín Vizcarra influyó en su retiro. Desde el Partido Contigo, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, anunciaron la renuncia de su candidato presidencial argumentado que "La democracia y el Perú se defienden con principios y valores, y no con oportunismo electoral".

Pedro Angulo, ex decano del colegio de abogados de Lima y quien postulaba como precandidato a la vicepresidencia en la lista de Máximo San Román con el partido Contigo, confirmó para la elaboración de este informe que será quien asuma el rol de precandidato presidencial. A través de un oficio enviado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Virgilio Hurtado presidente del Tribunal Electoral Nacional del partido Contigo presentó la nueva plancha presidencial conformada por Pedro Angulo, Casimira Mujica y Alexander Von Ehren, quienes no tienen competencia en la interna a desarrollarse en los próximos días.

La nueva lista del patido Contigo está conformada por Pedro Angulo, Casimira Mujica y Alexander Von Ehren. | Fuente: RPP Noticias

El siguiente renunciante fue el precandidato a la presidencia por Acción Popular Alfredo Barnechea. A través de sus redes sociales publicó un video donde explicó el porqué de su decisión: "Acción Popular carece en la actualidad incluso de dirigentes y se encuentra severamente dividido. No me siento capaz de representar un partido así, por eso he decidido retirar mi candidatura de las primarias del partido".

La lista de Alfredo Barnechea se enfrentaba a otras 3 listas en las elecciones internas de Acción Popular.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró improcedente un recurso que presentó el excongresista Richard Arce para que se acepte su precandidatura en la agrupación política Unido Nacional- Runa. Arce dijo en RPP Noticias que el órgano electoral central de Runa no inscribió su plancha de precandidatos de cara a las elecciones internas en la Oficina Nacional de Procesos Electorales a pesar, según el excongresista, de que hubo un acuerdo político para que sea así. “Acabo de recibir la resolución declarando improcedente mi participación en este proceso electoral. Entonces más allá de lo que viene sucediendo, lo que quiero expresar al país es que hemos tenido la buena intención de querer participar en este proceso electoral, porque esta decisión del Jurado ya es inapelable”, señaló Richard Arce.

Richard Arce renunció a la agrupación política tras la decisión del JNE. Se enfrentaba a la lista de Ciro Gálvez Herrera en las elecciones internas de Unido Nacional - Runa.

El excongresista Virgilio Acuña intentaba llegar a Palacio de Gobierno con el partido Vamos Perú. En RPP Noticias dijo que su designación como candidato y miembro del partido fue aprobada por el congreso nacional de la agrupación política, entonces siendo la máxima autoridad no tienen por qué obstruir su candidatura. “Es un caso absolutamente raro porque mi designación como candidato y miembro la ha hecho el congreso nacional del partido. Las precandidaturas vencían el 30 de septiembre y nosotros nos hemos inscritos dos días antes".

El presidente transitorio de la República, Francisco Sagasti, renunció a su precandidatura a la vicepresidencia en la lista del líder del Partido Morado, Julio Guzmán, tras asumir el máximo cargo de la Nación ante la renuncia de Manuel Merino. Sin embargo, el Órgano Electoral Nacional de su agrupación política no aceptó la renuncia del presidente de la República.

En un comunicado de la agrupación política se anunció que el pedido de Sagasti se dio de forma extemporánea, pues la renuncia se hizo después de publicadas las listas, y que además se hizo la consulta a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sobre la renuncia del presidente Sagasti, sin embargo la institución respondió que no tiene competencia para pronunciarse sobre el trámite de renuncia.

José Manuel Villalobos, director Ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, dijo en el programa Ampliación de Noticias de RPP, que la dimisión de Sagasti a la plancha presidencial de Julio Guzmán se debe realizar una vez inscritos ante el Jurado Electoral Especial de Lima Centro. "Si gana en las (elecciones) internas, la plancha se va a inscribir en el Jurado Electoral Especial de Lima Centro, el plazo va a vencer el 22 de diciembre. Una vez que han hecho ese trámite de inscripción ante el jurado, ahí sí la Ley Orgánica de Elecciones, en el artículo 110, permite que cualquier miembro de la plancha renuncia hasta el 10 de febrero, 60 días antes de la elección" dijo, Villalobos.

