El 11 de abril del 2021 se procederá elecciones generales. Una segunda vuelta entre dos candidatos presidenciales se realizaría el domingo 6 de junio de 2021. | Fuente: Agencia Andina

El congresista de Alianza Para el Progreso César Combina presentó un proyecto de ley que busca eliminar las multas por no votar en las elecciones del 2021, esto en medio de la pandemia por la COVID-19. “La aglomeración en los locales de votación es notoria. No solo son los casos clínicos de vulnerabilidad, sino también los asintomáticos y los que van a estar en el proceso de sintomatología en el proceso electoral”, asegura el parlamentario a RPP Noticias.

Para algunos analistas políticos esta propuesta de ley significaría la aprobación del voto voluntario, para ello es necesaria una reforma constitucional. César Combina afirma estar en contra del voto obligatorio. “Esto no es una reforma constitucional, me declaro a favor del voto voluntario, pero reconozco que no es el momento de apostar por una reforma constitucional”, indica.

El congresista afirma que este proyecto de ley está ligado a una situación vinculada a la campaña y a los mensajes que ha difundido el Gobierno: “Creo que tenemos que ser coherentes, el Gobierno desde un inicio pensó en políticas más de control donde policías y militares tenían que controlar las acciones del ciudadano, después ha entendido que el ciudadano tiene que ser responsable porque este virus no se puede controlar”, dice.

Preocupación por los contagios

Afirma Combina que bajo la coyuntura de la pandemia por la COVID-19 el Gobierno expone a los peruanos a la posibilidad del contagio. “¿Realmente podemos obligar a un ciudadano mediante una multa administrativa a acudir a una aglomeración solo por tener carácter oficial? Es decir, ¿el Gobierno nos puede obligar a una posibilidad de contagio pese a que el mismo Gobierno reconoce como Estado que somos los ciudadanos responsables sobre nuestra situación de salud en esta pandemia? Y es por eso que nace este proyecto de ley, queremos exonerar de multas electorales y de restricciones civiles a todos los ciudadanos que ponderando el derecho de la salud decida no acudir a votar de forma voluntaria en el 2021”, sostiene.

Las elecciones presidenciales y congresales se llevarán a cabo el 11 de abril del año 2021. Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, aseguró que sí se cuentan con las condiciones para desarrollar el proceso electoral en tiempos de pandemia. | Fuente: Agencia Andina

¿Qué tan viable es este proyecto de ley?

Consultamos con el director ejecutivo del Instituto de Derecho Electoral, José Villalobos, sobre la viabilidad de este proyecto de ley para las elecciones del 2021. Para el abogado esto “sería una forma camuflada de instaurar el voto voluntario, es una discusión que merecería una reforma constitucional vía esta exoneración de la multa para la votación”.

En Perú normalmente hay un 20% de ausentismo en las elecciones, asegura Villalobos. El proyecto “generaría que con la pandemia el ausentismo sería mayor del 50% lo cual deslegitimaría el proceso. En Chile y Colombia, donde hay voto voluntario, quienes votan no llegan al 50% y en Chile ya están pensando regresar al voto obligatorio”, dice.

Para el abogado experto en derecho electoral Rafael Rodríguez, lo que corresponde es una reforma constitucional. “Se estaría convirtiendo de forma indirecta el voto de obligatorio a facultativo, no sería posible otro camino”. El abogado añade que es importante reconocer lo ya aprobado en la comisión de constitución en el Congreso de la República respecto a la reforma electoral. “Es importante recoger lo que ha señalado el nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto, quien ha reconocido que es un avance esta ley, emitida por el Congreso, que amplía el horario de votación, las 8 horas históricas han sido ampliadas a 12 horas y en ese espacio creo que vamos a poder mantener el distanciamiento social y las reglas sanitarias que se amerita”.

Justificación para no votar

Desde el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informaron que las personas vulnerables que forman parte de los grupos en riesgo de contraer la COVID-19, serán exoneradas de manera excepcional, de las multas por no participar en las Elecciones Generales 2021 con la finalidad de preservar su salud, conforme al reglamento sobre la materia aprobado por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Los grupos de riesgo comprenden a “Los mayores de 65 años y a quienes sufren de enfermedades cardiovasculares graves, pulmonares crónicas, hipertensión arterial no controlada, diabetes, cáncer, obesidad con IMC de 40 a más, asma moderada o grave, insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis u otros estados o tratamientos de inmunosupresión, se lee en el comunicado difundido”.

Los ciudadanos que pertenezcan a este grupo deberán solicitar la exoneración del caso en el Sistema de Dispensa Virtual en el portal institucional www.jne.gob.pe. Necesitan adjuntar una copia del certificado médico expedido por una entidad de salud privada o pública. El trámite debe efectuarse a partir del día siguiente de las elecciones.

