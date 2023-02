Segunda vuelta electoral. | Fuente: Facebook: Castillo/Fujimori

Encuestas elaboradas por Datum, IEP y CPI han puesto en evidencia que la gran brecha de intención de voto que separaba a Pedro Castillo y Keiko Fujimori al inicio de la segunda vuelta se ha reducido. Si bien estas encuestas han recurrido a distinta metodología de medición, lo cierto es que la candidata de Fuerza Popular se va acercando a Pedro Castillo.

El viernes la encuesta de Datum mostraba que Pedro Castillo tiene un 41 % de intención de voto, frente a 36 % de Keiko Fujimori. En tanto, 11 % afirma que votará en blanco y 12 % todavía no sabe por quién votará.

En el caso de IEP, publicada el último domingo, Pedro Castillo alcanza el 36.2% de preferencia electoral, mientras que Fujimori consigue un 30%. El voto blanco o nulo alcanzó el 21.3% y a los indecisos a 8.6%.

La encuesta de este lunes de CPI muestra una distancia más corta: 34.2 % de intención de voto para Castillo y 32% para Fujimori. Un 18.5 % afirma que viciará su voto o votará en blanco, mientras que un 15.3 % señala que está todavía indeciso.

¿Qué pasó con Castillo?

Los analistas consultados señalan que el estancamiento de Pedro Castillo en una encuesta o la caída que registra en otra se deberían a factores como su negativa a debatir, a presentar su equipo, así como la presencia del secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en su campaña.

“Hay dos asuntos que pueden estar explicando esto. Una renuencia de Castillo a debatir, a presentar su equipo. [Además] Una presencia inoportuna de Cerrón que se dice que no está en la campaña, pero al mismo tiempo está con actitudes que realmente que no le hacen de ningún bien a su campaña”, indicó el analista Gonzalo Banda.

La politóloga Paula Távara concuerda en que Castillo ha cometido errores propios como demorar la presentación de su equipo técnico y en aceptar los debates. “Estas dos cosas lo muestran como en menor capacidad. Lo van mostrando como una opción menos seria y entonces alguna gente empieza a dudar de que si va a ser capaz él mismo y su partido de gobernar”, manifestó.

El candidato Pedro Castillo ha reiterado que en un eventual gobierno suyo será él quien maneje las riendas del país y descartó la presencia del exgobernador de Junín y fundador de Perú Libre Vladimir Cerrón. Sin embargo, Cerrón ha ofrecido declaraciones concernientes a la manera en que se llevaría a cabo el proceso de cambiar la Constitución o el anuncio de conversaciones con científicos como Modesto Montoya.

“Hay un fuerte peso de la figura del señor Cerrón. Es un error de Pedro Castillo de no distanciarse de Cerrón y un error del propio Cerrón que no entiende que la ciudadanía no quiere su participación en la campaña. También está el efecto de la campaña que se viene haciendo para mostrar los riesgos de que el señor Cerrón permanezca a lado del señor Castillo”, dijo Távara.

“Cerrón ha aparecido quitándole protagonismo, diciendo que él está a cargo de muchas coordinaciones. Evidentemente es una estrategia que no está funcionando. […] Mas allá de perjudicarlo, lo compromete, porque el señor Cerrón tiene declaraciones casi de ganador”, señaló Banda sobre Cerrón.

El analista Hernán Chaparro también tiene la misma impresión de la presencia de Cerrón en la campaña de Castillo: “Creo que uno de los grandes problemas de Perú Libre es Cerrón, que es una persona que, digamos, es muy evidente su afán de protagonismo. Creo que le hace mucho daño”.

¿Qué pasó con Fujimori?

A evaluación de Banda, Keiko Fujimori ha conseguido réditos políticos al girar su campaña. “El hecho de que no se ha mostrado dubitativa en los desafíos a debatir, sino que se haya plantado. Ha dado la percepción de que es un movimiento más organizado”, manifestó.

Asimismo, el analista señala que a su modo de ver Keiko Fujimori ya hizo todo lo que podía hacer. “Ha hecho alianzas políticas, modificó su discurso. Creo que debería criticar un poco más a las élites políticas y empresariales, pero no le sale”, opinó.

Para Távara, un factor a favor de Keiko Fujimori es el antivoto a Pedro Castillo. “Tienes el tema de la campaña del miedo que, aunque no esté formalmente dirigido por su partido, las organizaciones que la realizan no plantean que haya tercera opción, están diciendo finalmente ‘vota por la señora Fujimori. Ella misma muestra una actitud de un intento de mayor moderación y también es importante esto de ‘yo sí quiero debatir, tú no’. Creo que entre el miedo y estas actitudes de mayor firmeza le ha ayudado para empezar a subir”, detalló.

En el análisis de Hernán Chaparro el crecimiento de Keiko Fujimori se ha debido a los errores de Castillo. “Digamos más que las propuestas, el fujimorismo ha puesto énfasis en las incoherencias. Keiko ha repetido muchas veces ‘Pedro, no te corras’. Digamos más que proponer, ha sabido subrayarle las inconsistencias y poner el dedo en la llaga”, manifestó.

PODCAST RPP | Encuesta CPI: se reduce diferencia de intención de votos entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo

Omar Castro, gerente general de CPI, destacó que el 69,3 por ciento de entrevistados considera importantes los debates entre candidatos que propone el Jurado Nacional de Elecciones.

Te sugerimos leer