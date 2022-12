Carlos Anderson postula al Congreso por la agrupación fundada por José Luna Gálvez. | Fuente: Andina

El economista Carlos Anderson, jefe del Programa de Gobierno de Podemos Perú, detalló dos casos de presunto plagio de propuestas de su partido por parte de los candidatos de Acción Popular y Somos Perú; hecho denunciado en las redes sociales por el postulante Daniel Urresti.

En Ampliación de Noticias, Anderson señaló que Yonhy Lescano, candidato presidencial de Acción Popular, propuso en una reciente reunión con empresarios la creación de una universidad pública 100 % digital, planteamiento que -sostuvo- está en el Plan de Gobierno de Podemos Perú.

“Puede haber coincidencias. Me parece genial que haya cierto consenso, pero cuando uno va a visitar el Plan de Gobierno de Acción Popular, que es de apenas 26 páginas, que casi no tiene propuestas; en la parte de educación, no hay absolutamente nada del tema”, manifestó.

Sobre Somos Perú, dijo que hace unas semanas escuchó al candidato Daniel Salaverry plantear el uso de un porcentaje del Impuesto General a las Ventas (IGV) como contribución a una cuenta individual de ahorro para el retiro. Esta propuesta, sostuvo, salió del Plan de Gobierno de Podemos Perú.

“Es una propuesta que nosotros hemos conceptualizado como un tema de formalización. Está como una cosa más poderosa, que es básicamente tener RUC para todas las personas, identidad económica para todas las personas”, señaló.

Según su versión, después de haber hecho público este presunto plagio, Salaverry dejó de usar esta propuesta en sus intervenciones.

Tema ético

Anderson señaló que estos presuntos plagios no configuran un tema legal, sino que consideró que están enmarcados dentro del ámbito ético y moral.

“El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha sido bien claro en especificar la importancia que deben tener los Planes de Gobierno en una elección. (...) El actuar de esta forma lo que revela no solo es improvisación, sino una falta de respeto a la ciudadanía. Necesitamos que los candidatos sean honestos”, apuntó.

