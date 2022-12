La congresista electa de Perú Libre, Betssy Chávez. | Fuente: RPP

La congresista electa por Perú Libre, Betssy Chávez, consideró que todos los partidos políticos deben hacer un llamado a la calma y respetar la institucionalidad.

“La responsabilidad que tenemos ambas organizaciones políticas, y en realidad todos los partidos, es un llamado a la calma y un respeto por la institucionalidad del país para que podamos convivir”, indicó a Canal N.

En ese sentido, consideró necesario establecer una buena relación entre el próximo presidente de la República y el Congreso, con el objetivo de garantizar la estabilidad política en los próximos años.

Asimismo, Chávez expresó que en Perú Libre existe una buena relación entre todos los integrantes, y manifestó que están trabajando para “enfrentar los problemas del país”.

“Pedro Castillo tiene una organización política sólida, que es Perú Libre. También tiene una bancada que va a trabajar por la gobernabilidad. Ese es el trabajo orgánico que realizamos”, añadió.

"NO SE PUEDE TRANSGREDIR EL ORDEN DEMOCRÁTICO"

Más adelante, aseguró que su partido sigue trabajando con todos los documentos que han presentado durante la campaña electoral.

Por otro lado, sobre las cartas enviadas por algunos exoficiales de las Fuerzas Armadas, la congresista electa manifestó su preocupación y aseguró que “están instando a que se rompa el orden constitucional”.

“A mí me parece muy peligroso que se den ese tipo de manifestaciones. Estamos dentro de un proceso democrático y tenemos que ser respetuosos. A algunas personas puede no gustarles un resultado, pero no por eso se puede transgredir el orden democrático”, remarcó.

(Andina)

