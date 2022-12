Personalidades, músicos e 'influencers' buscan llegar al Congreso en las próximas Elecciones Generales 2021

Además de políticos, otras figuras son invitadas por los partidos políticos para participar en sus listas de candidatos al Congreso. | Fuente: Andina

Toda campaña electoral suele tener entre sus aspirantes al Congreso a políticos con experiencia y a otros que no tienen tanta, o ninguna. En este último grupo podemos encontrar personajes que resultan conocidos, incluso más que políticos con experiencia, y que no pasan desapercibidos.

Para las Elecciones 2021, con las listas de precandidatos ya difundidas, es posible reconocer a algunas figuras. Es el caso del reconocido cantante ayacuchano Diosdado Gaitán Castro, recordado por las canciones “Ay mi cholita” y “Cómo has hecho”, que lanzó a dúo junto a su hermano Rodolfo Gaitán Castro.

Sin embargo, una de sus canciones más populares es “Amor, amor”, la cual solía ser usada en campaña por el ex presidente Alejandro Toledo. Esta vez, Diosdado Gaitán Castro se presenta por Lima en la lista de Podemos Perú, que tiene como precandidato al congresista Daniel Urresti. También desde el campo de la música se encuentra Fátima Foronda Rivas, del grupo de rock Área 7. Se presenta en la lista de Unión por el Perú, que tiene como precandidato a José Vega.

Desde el mundo del deporte tenemos a Teddy Cardama, ex futbolista y director técnico. Hace unos días logró mantener al equipo Sport Boys dentro de la primera división luego de vencer por 2-0 a Alianza Lima. Cardama se presenta en la lista por Lima con el Partido Popular Cristiano (PPC).

El entrenador Teddy Cardama, Carla García y el músico Diosdado Gaitán Castro buscan ingresar a las listas definitivas de candidatos al Congreso. | Fuente: Facebook

Otra candidatura es la de Carla García Buscaglia, hija del expresidente Alan García. Carla García no ha tenido una mayor actividad partidaria y recién en septiembre de este año se inscribió al Partido Aprista Peruano. Hoy es la precandidata con mayor cantidad de votos (745) en la jornada de elecciones internas que se realizó el fin de semana pasado. Otro de los partidos que realizó elecciones internas es Acción Popular. En sus filas lleva a Aneth Acosta, una ‘influencer’ de moda conocida con el nombre de Aneth Style.

Vale recordar que, con miras a las Elecciones Generales 2021, este 29 de noviembre se realizó la elección de candidatos o delegados por parte de los afiliados de cada partido político. Solo ocho de las 24 agrupaciones políticas optaron por el voto directo de sus militantes. El próximo 6 de diciembre se realizará la elección de candidatos por delegados.

PARA ENTENDER EL FENÓMENO

No es la primera vez que personajes ajenos a la política se presentan a elecciones. Luis Benavente, director de Vox Populi, recuerda que esto suele pasar con personas del espectáculo, deportistas y hasta personalidades de la literatura. Un caso muy conocido es el de Susy Díaz, exvedette que en 1995 ingresó al Congreso de la República con el Movimiento Independiente Agrario. “Ellos basan su candidatura en que ya son conocidos por su público y eso les facilita las cosas. Lo primero que requiere un candidato es ser conocido”, indica Benavente.

Sin embargo, esto no basta para que ganen, pues deben presentar una propuesta política. Benavente agrega que en el actual contexto la ciudadanía no dará su voto tan fácilmente. “Hay que verlos en la cancha y hacer una propuesta política. No por ser conocidos se les asegura un triunfo. Ha habido celebridades que se han presentado y no han ganado”. Entre los personajes que han postulado al Congreso de la República, recordó los casos de las voleibolistas Cecilia Tait, Gaby Pérez del Solar y Cenaida Uribe.

Por otro lado, el analista político Luis Nunes señaló que podría tratarse de una estrategia doble, tanto de los partidos políticos como de las figuras populares. “Unos porque quieren meterse a la política desde el campo de la farándula. Pero desde el campo de los partidos es porque los partidos también usan esas figuras para captar votos. Yo no dudo de que el caso de Diosdado [Gaitán Castro] pueda ser uno de esos fenómenos”, indicó. En el caso de Carla García, apuntó que podría ayudarle la influencia y enseñanzas de su padre, Alan García. “Ella, a pesar de no haber tenido un cargo público hasta ahora, ha sido atraída poco a poco por las enseñanzas de su papá, sin duda”.

Así es como se perfilan las candidaturas al Congreso que el 11 de abril participarán en las Elecciones Generales 2021, para elegir al próximo presidente de la República, los congresistas y parlamentarios andinos.

Te sugerimos leer