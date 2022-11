Pedro Castillo, candidato a la presidencia de Perú Libre. | Fuente: Andina

Un periodista de Latina Jorge Dett fue agredido la mañana de este jueves cuando el candidato a la presidencia de Perú Libre, Pedro Castillo, era entrevistado por la prensa en Huancavelica.



En imágenes difundidas por Latina se escucha el ruido del micrófono del periodista tras caer el piso y luego se observa cómo otra persona lo ayuda a recoger el equipo y se lo entregan.

El periodista se acerca luego al candidato de Perú Libre y lo increpa de que lo estan agrediendo "en su cara".

"Cuando esas cosas se dan en mi presencia yo no lo voy a permitir", dijo Pedro Castillo.

Previamente el candidato de Perú Libre respondía a la prensa sobre las agresiones a periodistas en la víspera en Ayacucho. El candidato negó que haya azuzado a esas agresiones durante el mítín realizado en esa ciudad.

🔴 Simpatizantes del candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, agreden a equipo de Latina Noticias, encabezado por Jorge Dett, durante una actividad proselitista en la localidad de Paucarbamba (Huancavelica). pic.twitter.com/ehMidWykOF — Latina.pe (@Latina_pe) May 20, 2021

En declaraciones al programa Encendidos de RPP Noticias, Jorge Dett relató cómo fue el momento de la agresión. Indicó que el hecho sucedió cuando preguntaban a Pedro Castillo sobre las agresiones a periodistas y si él azuzaba esos actos en sus discursos.

Señaló que, al hacer esas preguntas, simpatizantes del candidato empezaron a lanzar insultos a los periodistas y decir en arengas: "prensa mermelera".

Según su relato, fue en ese momento que alguien del grupo de simpatizantes de Pedro Castillo que vestía un chaleco de color rojo lo jala del brazo y luego la carga y empuja hacia atras.

"Como no puede jalarme me levantó, me cargó y me tiró hacia un costado; y fue entonces cuando el micro salió volando de mi mano", contó.

El periodista indicó que luego del incidente Pedro Castillo se retiró en un vehículo y anunció que luego se iba a pronunciar sobre lo ocurrido.

