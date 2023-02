'No es el mejor momento para Julio, pero sí lo es para el Partido Morado', señala Pedro Gamio. | Fuente: Andina

Pedro Gamio, precandidato a la primera vicepresidencia en la lista de Carolina Lizárraga para las elecciones internas en el Partido Morado, señaló este viernes que Julio Guzmán no tiene actualmente el mejor nivel de confianza de la ciudadana para presentarse en las elecciones generales del 2021.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, el dirigente político destacó que es el momento del Partido Morado gracias a con una "impecable" representación parlamentaria y trabajo serio en el Congreso de la República.

"Y pedirle a Julio Guzmán que sea generoso en ese sentido, en reconocer que en este momento no está en su mejor posicionamiento de la confianza ciudadana, que es un factor determinante para sacar adelante un nuevo camino", dijo.

Pedro Gamio argumentó que esta situación de Julio Guzmán, quien acaba de inscribir su precandidatura, se debe a una mentira sobre "hechos personales" que todo el Perú vio, haciendo alusión al confuso incendio, en el que estuvo involucrado, en mayo del 2018 en un departamento de Miraflores.

"Si usted alguna vez a un hermano o alguien de la familia no le dice la verdad, eso ya genera una desconfianza, pero el error de una persona no es el error de un partido (...) en este momento no es el mejor momento para Julio, pero sí lo es para el Partido Morado", indicó.

Asimismo, Pedro Gamio destacó que con Carolina Lizárraga se busca obtener la confianza del pueblo hacia el Partido Morado y pueda pasar a una eventual segunda vuelta.

"Una lideresa que es fundadora del partido y que puede decirle a Julio: Respetamos tu esfuerzo, pero el partido no lo has hecho tú solo, lo han hecho un grupo de peruanos y peruanas que han superado la valla más alta en el mundo en registro de firmas", manifestó.

