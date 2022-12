'Hay que respetar estrictamente el proceso electoral hasta que llegue a su término', dijo el economista Pedro Francke. | Fuente: RPP

El economista Pedro Francke, integrante del equipo técnico de Perú Libre, hizo un llamado a "respetar estrictamente el proceso electoral" y rechazó la denuncia de supuesto fraude que realizó la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

En una entrevista con el programa Nada está dicho de RPP, consideró que la "acusación gratuita" planteada por la postulante naranja busca "empañar" la segunda vuelta electoral.

Pedro Francke sostuvo que la denuncia de Keiko Fujimori no es "seria", ya que no está acompañada de las pruebas correspondientes. "Uno no puede decir que es demócrata cuando gana, y gritar fraude cuando pierda", dijo.

PIDE RESPETAR LA DEMOCRACIA

En esa línea, el integrante del equipo técnico de Perú Libre hizo un llamado a la paz y tranquilidad y expresó que el proceso electoral ha sido "limpio".

"En todas las elecciones hay algunos errores y problemas, pero la misión de observadores de la OEA y de la Unión Interamericana de Organismos Electorales han dicho que el proceso se ha llevado normalmente. Es una pena que todos hablamos de respetar la democracia, pero para Keiko Fujimori, cuando va perdiendo, se le acaba el discurso", manifestó Pedro Francke.

"Los peruanos nos merecemos una democracia que nos represente, que nos enorgullezca", remarcó el economista.

Sobre las declaraciones de Keiko Fujimori según las cuales su agrupación habría han detectado una serie de supuestas irregularidades en el proceso electoral, Pedro Francke agregó: "Será el Jurado Nacional de Elecciones, en todas sus instancias, el que fallara y determinar el conteo final. Y nosotros confiamos plenamente en que ese proceso se hará de acuerdo a ley y justicia".

