Pedro Castillo | Fuente: Andina

El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, volvió a pronunciarse este jueves sobre las agresiones a algunos periodistas que cubrían sus actividades proselitistas y pidió evidencias para identificar si los responsables son seguidores de su campaña electoral.



"Espero tener las evidencias para saber si son seguidores nuestros (...) algunos videos, algunas personas responsables y si ustedes han logrado identificarlos háganme llegar, pero desde ya cualquiera sea la actitud, cualquiera sea la procedencia, nuestro profundo rechazo a esas actitudes, no las vamos a permitir", dijo a RPP.



"Si son nuestros simpatizantes por favor a la calma, al respeto, estamos en el marco democrático y sí, yo entiendo... he estado en una lucha más fuerte, más cruenta, se me ha arrastrado a las calles, he luchado en Conga, pero también he encontrado que en muchas manifestaciones hay infiltrados", sostuvo.



Pide calma

En relación al congresista electo de Perú Libre por Ayacucho, Alex Flores, quien durante un mitin partidario arremetió contra los medios de comunicación y sobre otros calificativos por parte de un animador hacia los periodistas, Pedro Castillo indicó que no conoce a sus simpatizantes de regiones y pidió nuevamente "algunas evidencias".



"Si son nuestros simpatizantes por favor a la calma, al respeto, estamos en el marco democrático y sí yo entiendo.. he estado en una lucha más fuerte, más cruenta, se me ha arrastrado en las calles, he luchado en Conga, pero también he encontrado también en muchas manifestaciones infiltrados", sostuvo.

Caso Bermejo



Pedro Castillo rechazó rotundamente las expresiones del congresista electo Guillermo Bermejo, quien en un audio difundido por la prensa se le escucha decir que “si tomamos el poder, no lo vamos a dejar”.



"Si este señor tiene algo que ver con la justicia, y si este señor tiene algunas alusiones personales es su problema, yo no lo he elegido, lo ha elegido el pueblo (...) es que él no va a gobernar, el que va a gobernar soy yo, vamos a limpiar desde este momento para separar la paja del trigo", manifestó.



Finalmente, Pedro Castillo aseguró que si Guillermo Bermejo tiene algo que decir al país eso será su responsabilidad: "deslindo abiertamente", agregó.



"Yo soy democrático, soy católico, soy tahuantinsuyano y no comparto esas actitudes, vengan de donde vengan, si el pueblo me elige voy a dejar el mandato el 28 de julio del 2026", precisó.





NUESTROS PODCAST



"El poder en tus manos": La segunda vuelta electoral ha generado muchas preguntas sobre derechos civiles como la despenalización del aborto, la unión civil o la muerte digna. ¿Cuáles son las propuestas de Pedro Castillo y Keiko Fujimori?

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.