El candidato presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo, aseguró que no cambiará la actual Constitución Política, aprobada durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), si la ciudadanía está en contra de la elaboración de una nueva carta magna.

"No voy a ser desobediente de mi pueblo. Si dice que es necesario un referéndum para cambiar la Constitución, referéndum tendrán. Si es necesario instalar la Asamblea Nacional Constituyente para gestar la Constitución de la independencia de cara al bicentenario, la tendrán. Y si el pueblo dice que no se cambia la Constitución, no la cambiaremos", señaló durante una entrevista con el programa Cuarto Poder.

Pedro Castillo llamó a la clase empresarial a la serenidad y tranquilidad y sostuvo que, en un eventual gobierno suyo, será respetuoso del texto constitucional de 1993 "hasta que el pueblo lo decida". "Acá no hay ningún fantasma (…). Vamos a dar seguridad jurídica a nuestros empresarios", manifestó.

DIÁLOGO NACIONAL

El candidato presidencial por Perú Libre planteó la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación para industrializar el país. En ese sentido, cuestionó que las compañías transnacionales consideren al Perú solo como un país que debe exportar materias primas.

Pedro Castillo dijo, además, que si es elegido jefe del Estado dialogará con todas las bancadas del próximo Congreso de la República para solucionar los grandes problemas del país.

"El ciudadano ha elegido a las mejores cartas de los partidos políticos, tengo esa sensación. Recorro el país y encuentro a congresistas electos de otras bancadas identificadas con su pueblo", agregó.

