El candidato a la presidencia de Perú Libre, Pedro Castillo, quien se ubica de forma sostenida en el primer lugar de las Elecciones 2021, según ONPE, dijo que lo “terruquean” por señalar las carencias de la población en el interior del país.

“Y cuando te vas a decir la realidad allá (te dicen) extremista, terrorista, eres del CONARE, Movadef. Nos han terruqueado. Terrorismo es el hambre, es la miseria, es el abandono, son las grandes desigualdades, injusticias que se cometen en el país”, dijo.

Pedro Castillo también indicó que él no va a cambiar de discurso y que seguirá trabajando con los ronderos y padres de familia de la escuela donde trabaja, en la región Cajamarca.

“Yo no me voy a cambiar de pelaje. Yo voy a trabajar e impulsar el desarrollo desde aquí, con mis padres de familia, con mis ronderos, con todos”, explicó.

Nueva Constitución

El candidato de Perú Libre anunció que, si resulta elegido, dialogará con los representantes del nuevo Congreso, a quienes planteará el cambio de la Constitución Política que fue creada en 1993 en el primer gobierno de Alberto Fujimori.

“Para mí no es un Congreso fraccionado, es un Congreso en el que el pueblo ha elegido a los mejores. Ojalá no me equivoque. Lo primero que voy a pedir a este parlamento es trabajar por una nueva Constitución. Y ustedes me dicen que si no me permiten (gobernar), lo voy a cerrar, no, no pasa por eso”, señaló.

El profesor Pedro Castillo dijo que también planteará la revisión de los contratos firmados por el Estado.

“Y se renegocia, se cambia, se revisa los contratos. Ya basta de saqueos, de robos a mi pueblo. Mi pueblo sigue de hambre ¿Cuántos se han muerto en la pandemia? ¿Cuántos niños están desconectados de sus maestros? No hay servicio de internet, no tiene luz…”, explicó.

El candidato presidencial, Pedro Castillo, estuvo en la Institución Educativa N°10465, ubicada en el centro poblado de Puña, distrito de Tacabamba, provincia cajamarquina de Chota, donde labora como docente..Su licencia laboral concluyó ayer, por lo que conversó con algunos padres y madres, a quienes dijo que no podrá reanudar las clases por su participación en la segunda vuelta.

