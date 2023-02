Pedro Castillo firmó diez compromisos que deberá cumplir en caso llegue al sillón presidencial. | Fuente: Andina

El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, se comprometió este miércoles, en caso de ganar las elecciones en segunda vuelta, a dejar el cargo de presidente de la República el 28 de julio de 2026, una vez haya culminado su mandato.

Este fue uno de los compromisos que firmó el postulante al sillón presidencial tras recibir el apoyo de parte de la excandidata de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza.

"Hemos tenido en el pasado a Gobiernos que entraron por la vía democrática y luego buscaron perpetuarse en el poder", dijo Pedro Castillo.

"Me comprometo a dejar el cargo de presidente de la República el 28 de julio de 2026. Nunca más interpretaciones auténticas", añadió el candidato.

En ese sentido, aseguró que cuando termine su mandato regresará a su escuela "a seguir trabajando por mi pueblo".

Estos son los puntos del llamado 'Compromiso con el pueblo':

1. Me comprometo a trabajar sin descanso para derrotar la pandemia, sin perder tiempo y sin repetir los errores cometidos. Voy a garantizar la vacunación para todos sin discriminación y sin privilegios.

2. Me comprometo a que la política de salud de mi Gobierno será en base a la evidencia científica. Asimismo, se brindará todo el apoyo al trabajo de los científicos e investigadores peruanos, a partir del nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología.

3. Durante nuestra campaña hemos cambios fundamentales en el país, como la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Me comprometo a que todo ello se hará dentro del marco jurídico vigente. Nunca más golpes de Estado, nunca más compra de medios de comunicación. Nunca más corrupción.

4. Hemos tenido en el pasado a Gobiernos que entraron por la vía democrática y luego buscaron perpetuarse en el poder. Me comprometo a dejar el cargo de presidente de la República el 28 de julio de 2026. Nunca más interpretaciones auténticas. Cuando termine mi mandato regresaré a mi escuela a seguir trabajando por mi pueblo.

5. Doy la garantía de que no obstaculizaremos el trabajo de la justicia. Soy demócrata, por ello me comprometo a fortalecer el sistema anticorrupción del país, respetar su independencia y no interferir en los procesos en curso y en los que puedan venir.

6. Me comprometo a defender los derechos humanos de todos los peruanos y peruanas. Además, respetaré los tratados internacionales que el Perú ha suscrito en dicha materia.

7. Me comprometo a atender las decisiones de los pueblos originarios respecto a su territorio y a su forma de vida. El necesario crecimiento económico debe ir de la mano de la mejora de sus condiciones básicas.

8. Me comprometo a luchar contra la delincuencia en todas sus formas, la que nos roba en la calle y la que usa cuello blanco. Condenamos al terrorismo y al narcotráfico, y lo combatiremos intensamente.

9. Me comprometo a que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta haber honrado mis promesas de transformación social. Mi Gobierno buscará una solución decidida y sostenible en el tiempo para la pobreza y el desempleo.

10. Para que este país que sueño para mis hijos y alumnos se haga realidad será necesario fortalecer la democracia, garantizar las libertades y consolidar las instituciones. El Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y los organismos reguladores del Estado serán fortalecidos para que cumplan con su verdadero objetivo: servir al pueblo.

