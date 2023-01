Pedro Castillo, candidato de Perú Libre. | Fuente: Youtube - RPP

Pedro Castillo, candidato a la presidencia de Perú Libre, ofreció un breve mitin en la Plaza de Armas de Tacabamba, en Chota, Cajamarca, tras conocer el resultado del primer conteo rápido de América TV/Ipsos, que lo coloca en la segunda vuelta.

"El pueblo peruano se acaba de quitar la venda de los ojos" dijo ante la prensa y sus seguidores, quienes gritaban vivas y lemas por su victoria en la primera vuelta, a la que llega con el 18.1% de los votos al 90% del conteo rápido de la referida encuestadora.

Pedro Castillo dijo que la lucha por el cambio del país recién comienza y señaló que la actual situación de crisis que vive el Perú se debe a años de gobierno de las élites.

"Muchas veces nos han dicho que solo los politólogos, los los constitucionalistas, los eruditos políticos, los que tienen grandes pergaminos, pueden conducir un país. Han tenido el tiempo suficiente, han tenido tremendo espacio, décadas, bastantes lustros; pero cómo dejan al país, cómo está al país ahora", manifestó.

"Ahora llegas a Lima Metropolitana, a las grandes ciudades y encuentras a los lugares donde hay opulencia, y no ven más allá de su nariz", agregó.

No caer en provocaciones

Pedro Castillo pidió a sus seguidores no caer provocaciones ante quienes "no conocen a la patria". Afirmó que los opositores a sus ideas "están esperando cualquier error" para señalar que son improvisados, que no tienen plan de gobierno o que no conocen al país. "Y si hay un logro tampoco lo van a saber reconocer", dijo.

El candidato de Perú Libre indicó que el cambio en el país no será inmediato, pero que a partir de mañana retornará a los pueblos para conversar y lograr una "gran alianza para sacar adelante al país". "Se tiene que hacer con el mismo y el verdadero pueblo peruano", afirmó.

Castillo dijo que la ruta hacia la segunda vuelta no ha sido fácil y que recién está a medio camino de lograr la presidencia de la República. En ese sentido, pidió a sus seguidores hacer "un trabajo pensando en el pueblo, en las futuras generaciones".

